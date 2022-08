La communauté musulmane du Nouveau-Mexique est aux prises avec le choc après l’arrestation d’un immigrant afghan lors d’un meurtre

Les musulmans du Nouveau-Mexique interrogés mercredi ont déclaré avoir été choqués et honteux de l’arrestation d’un immigrant musulman d’Afghanistan en lien avec le meurtre de quatre hommes musulmans.

La police a annoncé mardi avoir arrêté Muhammad Syed, 51 ans. Le motif du meurtre reste incertain, mais la police a déclaré qu’il avait peut-être agi par rancune personnelle, peut-être avec des connotations sectaires intra-musulmanes.

Syed a nié être impliqué dans l’un des quatre meurtres lorsqu’il a été interrogé par la police, selon le New York Times.

“Nous sommes complètement incrédules. Sans voix. Vous savez, un peu gênés de dire qu’il était l’un des nôtres”, a déclaré Mula Akbar, un homme d’affaires américano-afghan qui a déclaré avoir aidé Syed à s’installer dans la ville.

“Sa haine des chiites pourrait avoir quelque chose à voir avec cela”, a déclaré Akbar.

Syed appartenait à la branche sunnite de l’islam et priait ensemble à la mosquée du Centre islamique du Nouveau-Mexique d’Albuquerque (ICNM) avec la plupart des victimes, dont trois appartenaient à la branche chiite de l’islam. Les quatre victimes étaient d’origine afghane ou pakistanaise. L’un a été tué en novembre, les trois autres au cours des deux dernières semaines.

Syed, qui a fait sa première comparution devant le tribunal mercredi, a été officiellement accusé d’avoir tué Aftab Hussein, 41 ans, le 26 juillet et Muhammed Afzaal Hussain, 27 ans, le 1er août.

La police a déclaré mardi qu’elle travaillait avec les procureurs sur des accusations potentielles pour les meurtres de Naeem Hussain, 25 ans, un chauffeur de camion tué vendredi, et de Mohammad Ahmadi, 62 ans, abattu le 7 novembre 2021, devant l’épicerie avec laquelle il courait. son frère dans le sud-est d’Albuquerque.

Muhammad Afzaal Hussain, 27 ans, présenté sur cette photo non datée publiée par la ville d’Espanola, est l’une des quatre victimes d’une série de meurtres d’hommes musulmans dans la plus grande ville du Nouveau-Mexique. (Ville d’Espanola via l’Associated Press)

Il n’était pas immédiatement clair si Syed avait retenu les services d’un avocat.

La police a refusé de commenter les rumeurs selon lesquelles Syed était en colère contre l’une de ses filles qui s’était enfuie et avait épousé un chiite.

La fille a déclaré à CNN que son mari était ami avec deux des hommes qui ont été tués, Aftab Hussein et Naeem Hussain. La femme, que CNN n’a pas nommée par souci pour sa sécurité, a déclaré que son père n’était pas content lorsqu’elle s’est mariée en 2018, mais qu’il était devenu acceptant plus récemment.

“Mon père n’est pas une personne qui peut tuer quelqu’un. Mon père a toujours parlé de paix. C’est pourquoi nous sommes ici aux États-Unis. Nous venons d’Afghanistan, des combats, des tirs”, a-t-elle déclaré à CNN.

La palestino-américaine Samia Assed a déclaré que la communauté musulmane d’environ 4 000 personnes à Albuquerque avait du travail à faire pour empêcher la violence qu’elle a laissée derrière elle dans des pays comme l’Afghanistan et le Pakistan.

“Cela m’a ramenée au 11 septembre quand je voulais juste me cacher sous un rocher”, a déclaré la militante des droits de l’homme après avoir organisé un mémorial interreligieux à l’ICNM, la plus ancienne et la plus grande mosquée d’Albuquerque.

“Pour que cela se produise, c’est comme nous faire reculer de 100 ans”, a-t-elle déclaré.

La mosquée est non sectaire, sert principalement des sunnites de plus de 30 pays et n’a jamais connu de violence de ce type auparavant, selon des fidèles interrogés par Reuters.

Vue de la mosquée du Centre islamique du Nouveau-Mexique, où certains des quatre hommes musulmans assassinés dans la ville au cours des neuf derniers mois, ont adoré. (Andrew Hay/Reuters)

Syed est chauffeur de camion, a six enfants, est d’origine pachtoune et est arrivé aux États-Unis en tant que réfugié il y a environ six ans en provenance de la province de Kandahar, dans le sud de l’Afghanistan, a déclaré Akbar, un ancien diplomate américain qui a travaillé sur les questions afghanes et a aidé à fonder l’Afghan Société du Nouveau-Mexique.

Syed a développé un dossier de délits criminels au cours des trois ou quatre dernières années, y compris un cas de violence domestique, a indiqué la police.

Une vidéo de février 2020 le montrait en train de crever les pneus d’un véhicule à l’ICNM qui appartiendrait à la famille de la première victime connue, Ahmadi, selon le président de la mosquée, l’avocat Ahmad Assed.