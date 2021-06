La communauté LGBT du Japon applaudit le fait qu’un joueur de football se présente en tant qu’homme trans

« C’est un grand, grand coming out », a déclaré Gon Matsunaka, directeur de Pride House Tokyo, un consortium de groupes à but non lucratif, d’entreprises parrainantes et d’ambassades de soutien. « L’arène sportive au Japon est très, très fermée et conservatrice. Je ne vois pas beaucoup d’athlètes venir ici au Japon. Donc, même s’ils sont aux États-Unis, il y a un grand message pour les athlètes japonais vivant au Japon, jouant au Japon : vous pouvez être vous-même et vous pouvez jouer comme vous-même.