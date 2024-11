La communauté lance de nouvelles façons de soutenir les artistes et les entreprises d’Asheville

Le tourisme est une industrie de plusieurs milliards de dollars qui soutient des milliers d’emplois et d’artistes dans la région d’Asheville, mais l’ouragan Hélène a anéanti une grande partie de cette industrie précisément au mauvais moment.

« Octobre est notre mois le plus important, et nous avons perdu presque tout le mois d’octobre », a déclaré Michelle Bailey.

Bailey est une chef qui a consacré beaucoup de passion à son restaurant et à son espace événementiel uniques dans le célèbre River Arts District d’Asheville. Maintenant, il ne reste plus que les restes meurtris.

« Nous étions en affaires depuis huit ans et demi, et c’était juste un endroit vraiment spécial », a déclaré Bailey à Jonathan Lowe de Channel 9. « J’y ai organisé ma réception de mariage l’année dernière et il ne reste vraiment plus rien. »

Pendant Helene, la rivière French Broad a gonflé de près de six pieds au-dessus du niveau de crue, atteignant un record de plus de 24 pieds et demi. L’eau a consommé le River Arts District, qui est essentiel à l’économie de cette région. Il représente environ 1 milliard de dollars de ventes annuelles et soutient près de 8 500 emplois.

Du moins, c’était le cas jusqu’à Hélène.

« Le fait est que certaines régions de l’ouest de la Caroline du Nord ne sont pas en mesure d’accueillir des visiteurs pour le moment », a déclaré Bailey.

« Beaucoup d’entreprises comptent sur cette augmentation de leurs revenus pour survivre jusqu’au printemps », a déclaré Luisa Yen, de l’Explore Asheville Convention and Visitors Bureau.

Le bureau s’efforce d’aider les entreprises et les artistes déplacés dans leur long chemin vers le rétablissement. Une chose qu’ils font est d’élargir l’accès à leurs produits en ligne.

«Nous nous sommes associés à de nombreuses entreprises et créateurs locaux pour créer ‘J’aime Asheville de loin,’», a déclaré Yen.

Le site Web suit les entreprises, les créateurs, les chefs et les organisations auprès desquelles vous pouvez acheter directement. Vous pouvez également leur faire un don directement.

Le Conseil des arts de la région d’Asheville a également lancé le Fonds Always Asheville, un fonds de secours d’urgence qui fournit des allocations de 500 $ aux professionnels des arts dans les 25 comtés touchés par Helene.

« Et ces fonds iront directement aux entreprises pour soutenir à la fois la reconstruction et le recrutement de personnel », a déclaré Yen.

Pour Bailey, la reconstruction signifie passer à un modèle économique plus mobile. C’est pourquoi elle récupérait des casseroles, des poêles et tout ce qu’elle pouvait trouver lorsque nous l’avons rencontrée.

« J’ai attrapé notre dernière note d’inspection sanitaire sur le mur, elle n’a pas été touchée par l’eau », a déclaré Bailey. « En fait, laissez-moi vous montrer ce que j’ai trouvé. »

Bailey a montré à Lowe une image d’un moment de ses années d’école culinaire.

« Nous avons trouvé ceci dans les débris aujourd’hui, il s’agit d’un vieil article de journal datant de 2007 », a déclaré Bailey.

Les mots contenus dans cet article montraient que les gens de la région « voyaient ce qu’ils pouvaient faire » pour essayer de faire du River Arts District la destination qu’il était.

« Je dirais juste de garder un œil, les choses changent rapidement », a déclaré Bailey. « Les gens qui le peuvent rouvrent, et quand ils rouvrent, c’est le symbole du OK, ils veulent des affaires. »

Les responsables du tourisme du comté de Buncombe vous encouragent à visiter Always.exploreAsheville.com si vous envisagez de voyager dans la partie ouest de l’État pendant ces vacances. Il propose des conseils aux voyageurs pour toute la région, ainsi que des mises à jour sur les entreprises et les restaurants ouverts.

(VIDÉO : Alors qu’Asheville attend de l’eau propre, des groupes humanitaires mettent en place des options durables)