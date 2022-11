La communauté Itaewon de Séoul réfléchit à l’avenir après l’écrasement de la foule

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL – En tant que l’un des quartiers les plus diversifiés de Séoul, Itaewon est une destination pour une liste apparemment interminable de choses. Vie nocturne animée. Entreprises accueillantes pour les étrangers et les LGBT. Une scène gastronomique dynamique. Des boutiques originales bordent ses rues sinueuses et vallonnées. Et notamment, la célébration annuelle du week-end d’Halloween, lorsque des dizaines de milliers de Coréens et d’étrangers convergent vers le quartier pour montrer leurs costumes et se mêler.

Mais samedi soir, la célébration est devenue meurtrière alors qu’au moins 156 personnes sont mortes dans un écrasement de foule, pour la plupart des jeunes. Alors que des questions tourbillonnent quant à savoir si le gouvernement n’a pas correctement protégé les gens là-bas, la tragédie a laissé les habitants, les propriétaires d’entreprises et les membres de la communauté d’Itaewon aux prises avec l’énormité des pertes dans ses rues, mais aussi avec la façon d’aller de l’avant.

“Cela devient simplement une partie de cette identité nationale”, a déclaré James Chung, un Américain d’origine coréenne qui vit à Itaewon, à propos de la tragédie, rappelant d’autres incidents majeurs comme le naufrage du ferry Sewol en 2014 au large de la côte sud de la Corée du Sud, qui a fait 304 morts. , ou l’effondrement d’un grand magasin à Séoul en 1995, qui a fait plus de 500 morts.

“J’espère que ce n’est pas le cas – je veux dire, ça va changer [the neighborhood]. C’est déjà le cas », a déclaré Chung, 30 ans, qui travaille dans un cabinet d’avocats. “Je ne sais tout simplement pas dans quelle mesure ou à quoi cela ressemblera.” Il a comparé l’importance du week-end d’Halloween à Itaewon à la chute du bal du Nouvel An à Times Square à New York.

Ces derniers jours, la perception publique des festivités annuelles a été déformée comme une fête ivre, alors que pour certains, c’est en fait “un événement très sain”, a déclaré James Davisson, 26 ans, qui fréquente Itaewon et enseigne l’anglais aux transfuges de Corée du Nord. Il était dans le quartier samedi soir avec ses parents, en visite des États-Unis, mais est parti avant que la foule ne se produise. La plupart de ses élèves ont le même âge que les personnes tuées dans la cohue, a-t-il dit, ajoutant qu’en raison de la pandémie, cette année était la première pour beaucoup de ses élèves à assister et à célébrer. “Pour que ce soit leur première expérience” célébrant Halloween à Itaewon, a déclaré Davisson, “cela m’a vraiment brisé le cœur.”

Chung a déclaré que la tragédie de samedi était « plus difficile qu’une simple épidémie, ou un coup de couteau ou quelque chose comme ça. C’est différent. Une première épidémie de coronavirus à Séoul s’est produite à Itaewon, conduisant de nombreux Coréens – une société largement homogène et conservatrice, à associer à tort le quartier, les étrangers et la communauté gay à la pandémie. On craint qu’une stigmatisation similaire n’obscurcisse le quartier après la tragédie de samedi.

Pendant la pandémie, “il y a eu cette persécution publique, du genre” Évitez cette zone car rien de bon ne sort de cette zone. A cause de ces sales étrangers. Ces sales gays », a déclaré Linus Kim, un Américain d’origine coréenne qui a ouvert un restaurant de barbecue à Itaewon en 2014. « Nous avons à nouveau peur de cette persécution.

“En fait, je suis terrifiée à l’idée de dire cela à haute voix”, a déclaré Kim, “mais il y a un certain sentiment qui circule – les murmures sont:” Qu’est-ce qui va nous arriver? “”

La plupart des entreprises d’Itaewon ont été fermées la semaine après la cohue, encouragées à le faire lorsque le président Yoon Suk-yeol a déclaré une période de deuil national. “Victimes de l’incident d’Itaewon, nous vous pleurons”, était écrit en coréen sur des banderoles accrochées aux lampadaires du quartier. Les affichages électroniques des taxis lisent en anglais « Priez pour Itaewon ».

Pourtant, certaines entreprises sont restées ouvertes, avec des résidents et des travailleurs qui peuplent toujours la région. Kim a décidé d’ouvrir son restaurant, Linus’ BBQ, mardi après avoir fermé pendant deux jours à la suite de la tragédie. “Les gens doivent encore manger”, a-t-il dit.

Le magasin de kebab en face de l’allée où le coup de foudre s’est produit est resté ouvert, alimentant la communauté jusqu’aux premières heures du dimanche, alors même que des sacs mortuaires bordaient la rue. Mardi après-midi, c’était l’un des seuls établissements ouverts sur le bloc, et un mélange de Coréens et d’étrangers y mangeaient – regardant les personnes en deuil se rassembler de l’autre côté de la rue, et les moines bouddhistes ont chanté, leurs instruments en bois audibles de l’intérieur du restaurant calme et sombre. Deux hommes qui y travaillaient ont refusé de commenter alors qu’ils rassemblaient un flux constant de commandes.

Cakeshop, une boîte de nuit populaire à l’extrémité ouest de la rue principale d’Itaewon, a déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux qu’elle serait fermée cette semaine “par respect” suite à l’écrasement. “Notre beau quartier a connu une tragédie vraiment indescriptible”, a-t-il déclaré. “… Tant de jeunes vies disparues, n’auraient jamais dû être ainsi.”

Lee Bu-yong, 69 ans, vit dans la région depuis plus de 50 ans. Elle a dit que les rues du quartier étaient «sombres» – au sens propre comme au sens figuré.

En 1994, sa fille alors adolescente a survécu de justesse à l’effondrement d’un pont à Séoul. Le bus dans lequel elle se trouvait venait de traverser le pont avant qu’il ne s’effondre, a-t-elle déclaré. C’est pourquoi Lee sait ce qui s’est passé dans la tête de tous les parents qui ont eu un enfant à Itaewon la semaine dernière, a-t-elle déclaré.

“Ils étaient trop jeunes”, a-t-elle dit à propos des morts.

Kevin Kim, 28 ans, dirige un café qui sert également de bar à 400 mètres du site de la catastrophe. Il est hanté par le fait que des dizaines de jeunes femmes ont été tuées. “Beaucoup de clients de mon café sont des jeunes femmes”, a-t-il déclaré, y compris samedi. Il a pensé que certains de ces clients étaient peut-être décédés plus tard dans la soirée.

Maintenant, Kim se prépare à un désastre financier potentiel. Il s’attend à ce que les rues d’Itaewon soient calmes pour le reste de l’année. Cela pourrait rendre difficile le maintien du loyer de son magasin, qui coûte quelques milliers de dollars par mois, a-t-il déclaré.

Lee Sang-eun et sa sœur Lee Eun-sook sont les propriétaires de deuxième génération d’un magasin d’encadrement à Itaewon. Les frères et sœurs – 54 et 51 ans, respectivement – ​​ont vécu de nombreuses tragédies modernes en temps de paix en Corée du Sud, y compris l’effondrement d’un grand magasin en 1995.

Mais la catastrophe d’Itaewon frappe trop près de chez nous, a déclaré Lee Eun-sook. Les morts comprenaient de nombreux dans la vingtaine, le même groupe d’âge que son fils, qui sert dans l’armée sud-coréenne.

Malgré les attentes selon lesquelles la tragédie fera baisser les revenus des propriétaires de petits magasins de la région, Itaewon a connu pire, a déclaré Lee Eun-sook. La pandémie de coronavirus, de loin la pire catastrophe financière pour les commerçants du quartier, les a rendus plus forts, a-t-elle déclaré.

Itaewon est “incroyablement résistant”, a déclaré Linus Kim. Son restaurant «a presque disparu pendant le covid», a-t-il déclaré. Sans le soutien de la communauté, “nous n’y serions pas arrivés”.

Karleta Peterson, une DJ américaine vivant à Séoul, a déclaré qu’il était “trop ​​​​tôt pour dire comment” les Itaewon vont lutter contre la tragédie, “j’ai une foi absolue dans cette communauté que nous allons aller de l’avant.”

Liana Weeks, une autre DJ américaine qui vit avec Peterson dans la région d’Itaewon, a déclaré qu’au lieu de rester dans les mémoires comme un lieu de danger et de tragédie, Itaewon devrait être connue pour ce qu’elle est : une communauté et un espace sûr pour beaucoup, y compris pour les Coréens. . “C’est un endroit où certains Coréens viennent pour se retrouver et trouver un foyer et trouver une communauté et trouver l’amour, où ils n’ont autrement ni amour ni acceptation”, a-t-elle déclaré.

Un drame K, “Itaewon Class”, a embrassé la diversité de la région. Le quartier a été salué dans la chanson “Itaewon Freedom”, qui, selon Peterson, “montre qu’Itaewon est un endroit spécial” où les Coréens peuvent venir “juste exister sans se sentir obligés d’apaiser qui que ce soit sauf eux-mêmes”.