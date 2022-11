La communauté Indian Trail recueille des fonds pour un nouveau terrain de jeu – Shaw Local

Les parents d’enfants qui fréquentent l’école primaire Indian Trail à Downers Grove ont pour mission de collecter suffisamment d’argent pour remplacer les anciens terrains de jeux par des équipements plus récents et plus sûrs.

Tina Bogatitus, membre de l’Indian Trail PTA et parent d’un élève de quatrième et de deuxième année de l’école, a déclaré qu’en raison de l’âge de l’équipement, il est difficile d’obtenir des pièces de rechange.

“En tant que parent, la structure est visuellement peu attrayante, située trop près du parking et des bennes à ordures, et depuis au moins huit ans, la tyrolienne n’a pas fonctionné”, a-t-elle déclaré.

Indian Trail, qui fait partie du Downers Grove Elementary School District 58, est unique en ce qu’il dessert non seulement les élèves de la maternelle à la sixième année, mais est également l’un des deux foyers de Grove Children’s Preschool, a déclaré Bogatitus.

« Nous avons donc deux aires de jeux, l’une destinée aux plus petits et l’autre aux plus grands. La principale aire de jeux pour enfants plus âgés a été installée vers 2000. La petite aire de jeux pour enfants a été installée dans les années 1980, à une exception près pour une structure de camion de pompiers autonome. L’ancien équipement de cette zone a souvent été débranché, mais même quand ce n’est pas le cas, les enseignants ne laissent pas les enfants jouer sur certaines structures en raison des blessures potentielles et parce qu’elles sont en métal », a-t-elle déclaré.

Le prix total prévu pour remplacer les deux structures est de 307 000 $. Indian Trail et Grove Children’s Preschool ont reçu une subvention de 195 000 $ de l’État pour compenser les coûts du projet d’amélioration. Les plans prévoient de remplacer les terrains de jeux existants par de nouveaux équipements et des travaux supplémentaires d’amélioration du site, tels que l’éloignement du terrain de jeu de la rue animée et la combinaison de plusieurs aires de jeux en deux espaces dédiés aux étudiants.

“La nouvelle empreinte offrira aux enseignants et aux superviseurs de récréation une meilleure visibilité des élèves à tout moment”, a déclaré Bogatitus. “L’équipement de terrain de jeu lui-même représente moins d’un tiers du budget global du projet.”

Les responsables du district 58 ont récemment déclaré qu’ils pouvaient contribuer au moins 11 000 dollars aux coûts du projet, a déclaré Bogatitus.

«Le financement des terrains de jeux dépend des parents et des communautés scolaires locales, car les districts scolaires ne couvrent pas la totalité des coûts des terrains de jeux. Bien que le district soutienne à 100% ces initiatives, il n’a tout simplement pas les fonds budgétaires disponibles pour les entreprendre », a-t-elle déclaré. “Indian Trail est l’une des 11 écoles élémentaires du district 58, et sept autres écoles feront également l’objet d’améliorations du terrain de jeu l’été prochain.”

Indian Trail, cependant, qui compte une population étudiante de 380 étudiants, a le deuxième taux le plus élevé de familles à faible revenu du district, a déclaré Bogatitus.

“Ce qui rend les efforts de collecte de fonds privés plus difficiles dans notre école”, a-t-elle déclaré.

Un groupe de parents et d’enseignants a formé le PTA Playground Committee plus tôt cette année et Bogatitus a déclaré avoir passé d’innombrables heures à essayer de trouver des moyens de collecter des fonds et des subventions de recherche.

“Tout cela dans l’espoir de donner à ces enfants quelque chose d’excitant”, a-t-elle déclaré. « Presque tous les parents du comité travaillent à temps plein mais consacrent leur temps à cet effort. De plus, Indian Trail a la chance d’avoir le soutien des enseignants car ils conviennent qu’un nouveau terrain de jeu est indispensable.

Une collecte de fonds pour un stand de limonade géré par des étudiants à la mi-septembre a rapporté 2 586 $, et 3 500 $ ont été recueillis principalement grâce à des dons individuels de parents, de familles et de membres du personnel.

“Nous poursuivons nos efforts pour rechercher des sponsors, organiser des événements de collecte de fonds et demander des subventions”, a déclaré Bogatitus. “Cependant, si nous n’atteignons pas notre nombre, cela signifierait que nous devrions réduire notre plan et nous nous retrouverions avec quelque chose de plus petit que ce qu’est notre terrain de jeu actuel.”

Les membres du comité espèrent que le financement arrivera pour Indian Trail.

“Nos enfants méritent un accès équitable à des terrains de jeux de qualité et à du temps en plein air qui favorisent un corps sain, un esprit sain et un environnement amusant à l’école”, a déclaré Bogatitus.

La directrice d’Indian Trail, Tracey Ratner, est enthousiasmée par la perspective d’un nouveau terrain de jeu.

“Je crois fermement au pouvoir du jeu pour les enfants et je crois que cela sera bénéfique pour nos élèves”, a déclaré Ratner.

Si l’objectif de financement est atteint, Ratner a déclaré que la construction pourrait commencer l’été prochain.

“Ce qui signifie que la cour de récréation serait prête pour les élèves entrant dans l’année scolaire 2023-24”, a-t-elle déclaré. “J’espère que la communauté se réunira pour collecter des fonds et le faire. Je pense que se réunir avec un objectif en tête aide toujours à rapprocher notre communauté.

Pour plus d’informations sur la collecte de fonds, visitez https://www.itpta.org/newplayground/.