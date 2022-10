La communauté hindoue de Moncton ouvre le premier temple de la ville

L’ouverture du premier temple hindou à Moncton, au Nouveau-Brunswick, lundi a attiré environ 1 000 personnes, certaines venant d’aussi loin que Bathurst, au Nouveau-Brunswick, et Miramichi, au Nouveau-Brunswick, pour l’événement.

Le temple est le troisième dans les Maritimes, avec les autres situés à Fredericton et Halifax.

Ketan Raval, un organisateur bénévole de la Société hindoue du Nouveau-Brunswick, a déclaré qu’avoir un temple est un “rêve devenu réalité” pour la communauté après plus d’une décennie de discussions.

“Chaque fois que quelqu’un déménage ici, il cherche un temple hindou. C’est ce qu’il recherche sur Google. Aujourd’hui, il obtiendra le résultat, il verra qu’il y a un temple hindou à Moncton”, a-t-il déclaré.

Le nouveau temple se trouve dans un espace loué au 15 Milner Rd. dans l’ouest de la ville. Le bâtiment, qui était autrefois un restaurant, a suffisamment d’espace pour environ 150 personnes pour prier.

Ketan Raval, l’un des bénévoles à l’origine du projet, a déclaré que les membres de la communauté étaient ravis d’avoir enfin un temple hindou à Moncton, au Nouveau-Brunswick, après des années de discussions. (Alexandre Silberman/CBC)

Raval a déclaré que même si l’espace est petit, il ne le considère que comme un début. Il a dit que n’importe qui, quelle que soit sa religion, est le bienvenu pour venir lui rendre visite.

“Cela va se développer. Certains festivals hindous viendront et nous verrons un public plus large”, a-t-il déclaré.

Lors de l’ouverture des pratiques spirituelles au temple, les hindous pratiquaient la pooja, un rituel consistant à offrir de la nourriture et des prières aux dieux. (Alexandre Silberman/CBC)

La communauté indienne de la région s’est rapidement développée ces dernières années. L’Association indo-canadienne du Grand Moncton estime que plus de 2 000 membres de la diaspora indienne vivent dans la région.

Les organisateurs s’attendent à ce que les hindous voyagent de toute la région et même de l’Île-du-Prince-Édouard pour y assister, car la province n’a pas de temple.

Jigar Shah, un bénévole, a déclaré que l’événement d’ouverture est un grand jour pour les hindous vivant au Nouveau-Brunswick. Il a d’abord immigré de l’Inde à Bathurst et vit maintenant à Moncton.

“Tout le monde a contribué. Toute la communauté s’est réunie pour ouvrir ce temple et c’est pourquoi c’est possible aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Un lien vers la maison

Les célébrations de lundi comprenaient une cérémonie révélant les idoles de trois dieux hindous, qui étaient cachées derrière un rideau. Les fidèles pratiquaient alors la pooja, un rituel consistant à offrir de la nourriture et des prières aux dieux.

Des membres de la communauté de tous âges, y compris de nombreuses familles, se sont réunis à l’extérieur du temple pour partager des plats traditionnels après les cérémonies, notamment des samoussas et du thé.

Aadhar Juneja, un résident de Moncton, sert des plats traditionnels dans le cadre des célébrations de l’ouverture du premier temple hindou de la ville. (Alexandre Silberman/CBC)

Naman Sharma, l’un des trois directeurs des services du temple, a déclaré que de nombreux Indo-Canadiens qui n’étaient peut-être pas très religieux en Inde sont attirés par le temple hindou en tant que nouveaux arrivants au Canada.

« Une fois que tu es loin de chez toi, tu ressens ce besoin d’avoir ce lien avec ta maison, avec ta culture. Et c’est pourquoi on voit beaucoup de mosquées au Nouveau-Brunswick et il y a un gurdwara à Shediac, [N.B.]les gens de religion sikh y vont », a-t-il dit.

Sharma a immigré à Moncton en 2020 et a immédiatement remarqué que malgré une importante population hindoue, il n’y avait pas de temple dans la ville.

“Je pensais qu’il y avait un besoin, et pour répondre aux besoins religieux de la communauté, j’ai eu cette idée”, a-t-il déclaré.

Des membres de la Société hindoue du Nouveau-Brunswick se sont rassemblés devant leur premier temple à Moncton. L’espace loué sur Milner Road abritait autrefois un restaurant et peut accueillir plus de 100 personnes pour prier. (Alexandre Silberman/CBC)

Après avoir rencontré les deux autres directeurs, un groupe de bénévoles a sécurisé un bâtiment, collecté des fonds et aidé le projet à devenir réalité.

La société hindoue prévoit d’offrir un service régulier le dimanche de 8 h 00 à 14 h 00. Il espère éventuellement ouvrir le temple en semaine.