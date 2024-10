La communauté haïtienne organise une manifestation dimanche à Spring Valley. « Nous utiliser… est inacceptable »

SPRING VALLEY – Les organisateurs d’un rassemblement dominical dans ce village diversifié ne mâchent pas leurs mots pour expliquer le but de la manifestation : « Donner une réponse à Donald Trump et JD Vance selon laquelle le peuple haïtien ne mange pas de chiens ni de chats ».

L’événement devrait avoir lieu de 16 h à 20 h le dimanche 13 octobre au Memorial Park, près du parking principal près du Dr Berg Lane.

L’événement fournit à la fois un message aux dirigeants politiques, y compris les premiers candidats du GOP, et un exercice de renforcement de l’unité pour la communauté, a déclaré Carl-Henry Joseph, un ancien administrateur du village de Spring Valley qui est l’un des organisateurs.

Faisant référence aux mensonges répétés sur le Communauté haïtienne à Springfield, OhioJoseph a déclaré que la marche montrera clairement que « l’utilisation de nous, Haïtiens, comme outil politique est inacceptable ».

Spring Valley, un village de 2 miles carrés dans les villes de Ramapo et Clarkstown dans le Rockland, abrite la deuxième plus grande population haïtienne, par habitant, aux États-Unis. Alors que les données du recensement de 2022 montrent que plus de 10 900 Rocklanders sont d’origine haïtienne, selon le Le département de planification du comté de Rockland, les militants des villages et du comté affirment depuis longtemps que ce nombre est sous-estimé et pensent que la population de Spring Valley à elle seule s’en rapproche.

Une augmentation de l’immigration légale en provenance d’Haïti, avec un statut de protection temporaire et une libération conditionnelle humanitaire accordée aux personnes haïtiennes sous l’administration Biden, a été constatée à Spring Valley et dans d’autres endroits, comme Springfield.

La diaspora haïtienne de Spring Valley a des racines profondes et bien connues. Au fil des années, les premiers ministres haïtiens et d’autres hauts responsables se sont rendus dans le village.

Les responsables de l’ambassade d’Haïti et les églises de la région ont également été informés de la manifestation de dimanche, ont indiqué les coordinateurs.

Le co-organisateur Demeza Delhomme, ancien maire de Spring Valley qui s’est présenté comme démocrate, a déclaré que l’événement avait pour but d’exiger le respect de l’ensemble du spectre politique.

« Tout ce que vous faites ces jours-ci est de la politique. Vous ne pouvez pas y échapper », a déclaré Delhomme. « C’est pourquoi nous devons faire savoir au reste du monde : nous en prenons note. »

