La communauté et la police se réunissent à l’événement National Night Out de Joliet – Shaw Local

Des dizaines de familles et leurs enfants sont venus pour la soirée nationale à Joliet pour rencontrer des officiers de près et s’amuser lors d’un événement national conçu pour renforcer le lien entre les communautés et leurs services de police locaux.

L’événement a eu lieu mardi au Joliet Memorial Stadium, 3000 W. Jefferson St., où les visiteurs ont eu l’occasion d’explorer les véhicules et l’équipement de l’escouade du département de police de Joliet. Les enfants pouvaient rencontrer l’unité K-9 du département et s’amuser dans une maison de saut gonflable.

L’agent de prévention du crime, Charles Mascolino, a déclaré que National Night Out est un excellent événement de renforcement de la communauté qui permet aux agents d’interagir avec les gens lors d’un événement positif.

“C’est nous qui nous engageons avec le public dans des circonstances positives”, a déclaré Masculine. « Ce sont des gens qui sont des gens, des flics qui sont des gens. C’est juste une façon de parler aux gens et de s’amuser.

Mascolino a déclaré que l’événement peut également encourager les enfants à envisager de devenir policiers lorsqu’ils voient les boucliers et les gilets utilisés par les agents, ainsi qu’à s’asseoir à l’intérieur d’un véhicule d’escouade.

“Ils pensent que c’est cool d’être là-dedans”, a-t-il déclaré.

National Night Out est un événement national organisé chaque année qui favorise les partenariats entre la police et la communauté, selon le site Web de National Night Out. L’événement inaugural a eu lieu en 1984 et a impliqué 2,5 millions d’habitants dans 400 communautés de 23 États. Les résidents sont encouragés à laisser les lumières de leur porche allumées la nuit en signe de solidarité contre le crime.

Adelyn Bates, à gauche, et sa sœur jumelle de 5 ans, Leylani, jouent avec la mini-voiture de police de Joliet contrôlée par l'officier Ryan Smith lors de la soirée nationale du département de police de Joliet au stade commémoratif de Joliet, le mardi 2 août 2022, à Joliet.

Le partenariat entre la police et la communauté a été exposé mardi en tant que représentants de Cible, Walgreens et le Services secrets américains étaient à l’événement pour parler avec les visiteurs. Des représentants de Altoune entreprise qui contribue à réduire la criminalité et les perturbations dans le secteur de la vente au détail, étaient également présentes à l’événement.

“Nous offrons des fournitures de rentrée scolaire et des articles d’été amusants”, a déclaré Megan Bunyan, directrice du district de Walgreens.

Les parents qui se sont rendus à l’événement pourraient faire créer des cartes d’identité pour leurs enfants, s’ils venaient à disparaître.

“Cela nous aide à diffuser les informations avec la photo de l’enfant afin que nous puissions aider à trouver l’enfant tout de suite”, a déclaré Mascolino.

Ioshua Gonzalez, 8 ans, fait établir sa carte d'identité d'enfant lors de la soirée nationale du département de police de Joliet au stade commémoratif de Joliet, le mardi 2 août 2022, à Joliet.

Le chef de la police de Joliet, William Evans, qui était présent à l’événement, a déclaré qu’il avait participé à de nombreux événements National Night Out dans de nombreuses juridictions.

“Je pense que cela aide”, a déclaré Evans. “Cela donne aux officiers une chance de se connecter avec la communauté et la communauté une chance de se connecter avec les officiers.”

Evans a déclaré qu’une initiative du département pour se connecter avec la communauté en dehors de National Night Out est la ville Équipe de police axée sur le quartier. Les agents qui font partie de l’équipe assistent régulièrement aux réunions de quartier, a-t-il déclaré.

Evans a déclaré que Joliet est en quelque sorte un modèle de la passion des citoyens pour son service de police.

“Depuis que je suis arrivé ici, je dis que je reçois plus de compliments des citoyens sur les bonnes choses que font les agents dans la communauté et cela dépasse de loin toutes les plaintes”, a déclaré Evans. “Je pense que cela en soi fournit une bonne relation de travail.”