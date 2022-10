La communauté est le remède à notre épuisement pandémique – Shaw Local

Jake Wallin, à gauche, maître de jeu pour le groupe de jeu de rôle en direct du CER de Dixon met en place un scénario pour ses joueurs lors de leur rassemblement à Lowell Park le 23 septembre. Wallin a fondé le groupe LARPing il y a 10 ans, créant un chapitre ici à Dixon et un à Roanoke, en Virginie. “L’imagination peut rassembler les gens et peut guérir”, a déclaré Wallin. Il peut en témoigner : Il a rencontré sa femme grâce au jeu. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

La semaine dernière, j’ai écrit sur deux groupes de personnes très différents.

Le premier était un groupe de voisins dans un cul-de-sac tranquille à Dixon qui se réunissait deux fois par mois avec des chaises de jardin et des Tupperware pour partager de la nourriture, des boissons et des mises à jour sur les sports, les petits-enfants et les informations locales sur la ville.

L’autre groupe se réunirait à Lowell Park. Arrivant avec des gantelets blindés, des amulettes de moulage et des marteaux de guerre, cette assemblée, elle aussi, discuterait un peu de travail, de vie, etc., avant de débarquer dans un monde fantastique de demi-démons et de sorts.

Il s’agissait de deux groupes très différents qui se sont réunis pour diverses raisons mais, en fin de compte, pour être impliqués dans une communauté où vous pouvez établir des liens, vous protéger mutuellement et partager la chaleur de l’amitié.

Nous avons tous un épuisement pandémique. Je me suis juré silencieusement que je n’utiliserais pas COVID-19 dans cette colonne – écoutez-moi – mais c’est ce qui a rendu ces temps sombres si impitoyables. Cela nous privait du simple confort social créatif de partager une bière avec votre voisin ou de lancer un sort d’étourdissement pour protéger vos coéquipiers.

En fin de compte, peu importe si vous brandissez une épée vorpale en caoutchouc mousse ou une chaise de jardin en nylon. C’est juste une question d’unité.

