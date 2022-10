La communauté est invitée au carnaval annuel Discover 4-H le 9 octobre – Shaw Local

SYCOMORE – La communauté est invitée à assister au carnaval annuel Discover 4-H, prévu cette année pour le dimanche 9 octobre, et à en savoir plus sur ce que les programmes 4-H peuvent offrir.

Le carnaval se déroulera de 16 h à 18 h dans le bâtiment du bureau agricole du comté de DeKalb, au coin des routes Peace et Bethany à Sycamore, selon un communiqué de presse du bureau d’extension de l’Université de l’Illinois du comté de DeKalb.

L’événement proposera des jeux de carnaval, dont l’or Putt Putt, un défi de hula hoop, des courses de sacs, des lancers d’anneaux, de la peinture faciale, des lancers de frisbee et plus encore, avec une chance de gagner des prix. Des hot-dogs et du pop-corn gratuits seront disponibles au carnaval, qui est gratuit et ouvert à tous.

L’événement comprendra également des informations sur la façon de se joindre à un club 4-H, avec des dirigeants et des membres sur place pour répondre aux questions.

Les 4-H sont une organisation de jeunes pour les garçons et les filles âgés de 8 à 18 ans depuis le 1er septembre. Le programme 4-H propose plus de 170 projets différents parmi lesquels les jeunes peuvent choisir. Ces projets vont des ordinateurs, des arts visuels, des aliments, de la faune, de la photographie, des fusées, des animaux, de l’entomologie, du travail du bois et plus encore. Le programme 4-H met l’accent sur l’importance de « l’apprentissage par la pratique » en permettant aux membres de choisir les domaines de projet qui les intéressent.

L’organisation offre également un programme Cloverbud pour les jeunes de 5 à 7 ans à compter du 1er septembre. Les Cloverbuds participent à des activités d’apprentissage pratiques pour explorer l’art, les plantes et les animaux, la science et l’environnement.

Pour plus d’informations, appelez le bureau d’extension de l’Université de l’Illinois du comté de DeKalb au 815-758-8194.