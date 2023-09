La communauté est encouragée à voter pour Shepherdstown et les entreprises locales lors d’un concours à l’échelle de l’État | Actualités, Sports, Emplois

SHEPHERDSTOWN — Plus de 50 entreprises du comté de Jefferson ont été nommées finalistes des prix annuels Best of West Virginia.

Les gagnants de ce concours seront déterminés une fois la période de vote en ligne terminée le 15 octobre, selon Abby Bowman, spécialiste des médias sociaux et du marketing au sein du Jefferson County Convention & Visitors Bureau. Bowman, diplômé de l’Université Shepherd avec un baccalauréat en peinture en mai dernier, a été occupé à contacter les médias sociaux du Jefferson County Convention & Visitors Bureau et par courrier électronique avec les municipalités du comté de Jefferson, pour encourager les membres de la communauté à voter pour quelle région de l’Ouest. Selon eux, les entreprises de Virginie méritent d’être reconnues par West Virginia Living, qui crée et organise le concours chaque année.

« Les entreprises du comté de Jefferson sont les meilleures des meilleures » » dit Bowman. « Assurons-nous qu’ils obtiennent la reconnaissance qu’ils méritent, en votant pour les Best of West Virginia Awards de West Virginia Living ! »

Shepherdstown elle-même est finaliste dans cinq catégories, dont « Meilleur maire » « Meilleure ville historique » « Meilleure ville pour les arts » “Meilleur shopping du centre-ville” et « Meilleure ville de la région de l’Eastern Panhandle. » D’autres entreprises de Shepherdstown sont également en lice comme finalistes du concours, notamment Amy and Alexs Ice Cream and Coffee, Bistro 112, Hive House Apiaries, Shepherdstown Pedal & Paddle, the Bavarian Inn Resort & Brewing Company, Thomas Shepherd Inn, Alma Bea, Center, Grapes & Grains Gourmet, Lilah Restaurant, Shepherd University Wellness Betty’s Restaurant, The Mecklenburg Inn, Rock Hill Creamery, Community Garden Market, Mountaineer Popcorn Company, Shepherd University, Four Seasons Books et The Club at Cress Creek. La chef d’Alma Bea, Mary Ellen Diaz, est également en lice comme la “Le meilleur en Virginie occidentale.”

Pour Bowman, en plus de souhaiter voir la ville de son alma mater réussir dans le concours, elle a également tout intérêt à voir une entreprise en particulier être nommée la meilleure de l’État – son employeur, le Jefferson County Convention & Visitors Bureau, qui gère la publicité touristique pour le comté et gère les centres d’accueil dans chacune des municipalités du comté, y compris Shepherdstown.

« Nous apprécierions grandement que vous votiez pour le Jefferson County Convention & Visitors Bureau pour le « meilleur CVB », ainsi que pour notre parcours virtuel des amateurs de libation pour le « meilleur sentier de libation » » » a déclaré Bowman, faisant référence au premier sentier thématique créé par le bureau.

Le Virtual Libation Lovers Trail propose un PDF interactif des distilleries, vignobles, brasseries et restaurants du comté de Jefferson connus pour leurs excellentes sélections de bières, de vins et de spiritueux. Il peut être consulté, ainsi que des fichiers PDF interactifs présentant un sentier des amateurs d’art, un sentier des amateurs de sucreries et de café et des sentiers de marche et de randonnée locaux, en cliquant sur son nom sur la page Web du Jefferson County Convention & Visitors Bureau, https://wherealmostheavenbegins.com/ attractions/sentiers thématiques.

« Nous vous encourageons à voter chaque jour pour d’autres partenaires du comté de Jefferson, car nous sommes vraiment meilleurs ensemble ! Assurez-vous d’en faire un engagement quotidien pour voter jusqu’au 15 octobre », Bowman a déclaré, notant qu’une seule entreprise dans chaque catégorie de vote remportera le titre de “Le meilleur en Virginie occidentale.”

Pour aider Shepherdstown et le comté de Jefferson à être reconnus comme étant les meilleurs de l’État, les membres de la communauté devraient commencer à voter sur https://wvliving.com/best-of-west-virginia-2023/#//.