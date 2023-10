La communauté du White Center organise une veillée après la fusillade mortelle dans un bus de métro

De nombreux membres de la communauté du White Center sont encore sous le choc après un jeune de 21 ans a été tué par balle dans un bus du métro Mardi après-midi. Plus d’une douzaine de personnes se sont rassemblées mercredi soir à l’arrêt de bus à proximité de Roxbury et de la 15e rue pour rendre hommage à la victime et appeler à la fin des violences.

« Le fait que nous soyons capables de nous rassembler en tant que communauté, même si elle est petite, a un impact considérable », a déclaré Michael Sullivan, qui vit à White Center.

La veillée a été organisée par Chris Leming, qui nous a dit qu’il ne connaissait pas personnellement la victime, mais qu’il se sentait obligé de rassembler la communauté pour pleurer.

« Et si ce type était mon frère, tu sais ? Et si c’était mon neveu ? Et si c’était mon meilleur ami ? dit Leming. « Quand c’est un étranger, c’est juste quelqu’un d’autre, n’est-ce pas ? Mais si vous le rapprochez de chez vous, vous le ressentez vraiment. Ce type manque à quelqu’un en ce moment.

La fusillade de mardi n’est pas le seul incident violent survenu dans les transports en commun au cours de la semaine dernière. Deux personnes ont été agressées par un homme avec un marteau à la station Beacon Hill

Nous avons demandé à la police de Metro Transit si elle serait disposée à parler avec nous de la sécurité publique en matière de transport en commun. Le chef de la police a accepté de parler, mais on lui a dit qu’il devait obtenir l’approbation soit du King County Metro, soit du bureau exécutif du comté. Un porte-parole de King County Metro a envoyé cette déclaration en réponse à la fusillade :

La priorité numéro 1 de Metro est la sécurité de nos employés et de nos clients et nous continuons d’investir et d’améliorer nos efforts de sécurité. Nous sommes attristés par cet incident tragique et soutenons les détectives du shérif du comté de King dans leur enquête alors qu’ils poursuivent le suspect dans cet incident.

Ces incidents sont isolés et rares, et nous sommes reconnaissants que les autres passagers et notre opérateur de transport en commun n’aient pas été blessés.

Nous prenons des incidents comme celui-ci très au sérieux. Nous avons ajouté une présence de sécurité sur la ligne H aujourd’hui et maintiendrons cette présence dans un avenir prévisible.

Dans le cadre du budget approuvé, Metro continue d’embaucher et d’augmenter le nombre d’agents de sécurité des transports en commun (TSO) qui patrouillent dans nos bus et nos centres de transport en commun. En cas d’incident de sécurité, les opérateurs de transport en commun informent le Transit Control Center (TCC) qui à son tour avertit les forces de l’ordre locales. Nous remercions le service de police de Seattle et le bureau du shérif du comté de King pour leur réponse rapide. – Jeff Switzer, porte-parole de la métropole du comté de King

Les voisins pensent qu’il faudra un effort collectif pour mettre fin à la violence.

« Mais je crois sincèrement que l’amour, la compassion et un cœur paisible sont bien plus puissants que cela », a déclaré Leming.

Bien entendu, si quelqu’un a des informations sur l’identité du tireur, il est invité à appeler le bureau du shérif du comté de King.