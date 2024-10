La communauté du pickleball de Windsor choquée par une blessure mortelle

Le Windsor Pickleball Club souhaite voir de nouveaux rembourrages installés le long des murs de la Windsor Family Credit Union (WFCU) après qu’un membre s’est mortellement cogné la tête alors qu’il pratiquait ce sport.

Le président du club, Patrick Brown, a confirmé dans une interview avec CTV News qu’un homme de Windsor âgé de 80 ans est décédé après être entré en collision avec un mur alors qu’il tentait de tirer sur la WFCU le 28 juin 2024.

« Un individu est tombé et s’est cogné la tête contre le mur, a perdu connaissance et a subi une hémorragie cérébrale. Malgré quelques opérations, il est décédé quelques jours plus tard », a déclaré Brown.

Brown a partagé la nouvelle avec le conseil municipal de Windsor lors d’une réunion lundi dans le cadre des discussions sur de nouvelles fonctionnalités de sécurité.

Le club souhaite voir des rembourrages installés autour des murs du gymnase pour éviter d’autres blessures.

Le club local souhaite financer de nouveaux filets et un revêtement de sol temporaire pour améliorer la sécurité et le jeu du pickleball. (Robert Lothian/CTV News Windsor)

« Donc, vous savez, les installations n’étaient pas nécessairement conçues pour le pickleball. Il s’agit donc maintenant d’envisager une utilisation accrue de la salle de sport et de l’adopter en conséquence », a déclaré Brown.

Le personnel municipal a déclaré au conseil qu’il attend des devis pour déterminer le coût, mais s’il est élevé, il pourrait nécessiter un financement en dehors des coffres municipaux.

« Nous comptons simplement sur la ville pour qu’elle installe du rembourrage sur les murs afin d’éviter de futurs accidents et tragédies de cette nature », a déclaré Brown.

« C’était assez choquant pour les gens présents car cela s’est produit juste à côté du banc, là où les gens étaient assis et attendaient d’entrer sur le terrain. »

La responsable du club, Pamela Knowler, a déclaré à CTV News que la communauté du pickleball avait le cœur brisé d’apprendre que quelqu’un était décédé en pratiquant ce sport.

« Il s’est cogné la tête contre le mur et ce n’est pas le premier, mais je pense que c’est le plus tragique », a-t-elle déclaré lors d’un match de pickleball à la WFCU mardi soir.

Les membres du Windsor Pickleball Club ont pris part à une action de ligue à la WFCU mardi soir. (Robert Lothian/CTV News Windsor)

En plus du rembourrage, le club de Pickleball souhaite voir de nouveaux filets et un revêtement de sol temporaire installés pour améliorer la sécurité et le jeu en général. Grâce à des subventions et des fonds, le club a l’intention de couvrir le coût si la ville paie les coussinets.

Pour Knowles, des mesures de sécurité supplémentaires seraient un ajout bienvenu au sport.

« Chaque fois que je réunis un groupe, la première chose que je dis est de jouer en toute sécurité », a déclaré Knowles.

« Cela signifie simplement ne reculez pas, vous n’êtes pas payé pour ça, ce n’est pas votre carrière. Ne cherchez pas de balles avec lesquelles vous pourriez vous blesser.

Bien que le club espère que le rembourrage soit installé dans un avenir proche, la question a été laissée aux négociations budgétaires de Windsor pour 2025.