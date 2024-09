La communauté dit au revoir au prédicateur de longue date et militant des droits civiques lors d’un service commémoratif

Après qu’un homme de Floride a été acquitté en 2013 du meurtre de l’adolescent non armé Trayvon Martin, un pasteur local et défenseur des droits civiques de longue date a aidé à diriger un forum pour la communauté noire dans son église du nord-est d’Oklahoma City.

Le révérend John A. Reed Jr., en tant que président du Concerned Clergy for Spiritual Renewal, a également lancé un fonds spécial qui a distribué des milliers de dollars pour aider les membres des familles des victimes et les survivants de l’attentat d’Oklahoma City de 1995 à répondre aux besoins immédiats.

Le révérend Lee Cooper, Jr. donne l’appel à l’autel lors de la célébration communautaire et civile du 6 septembre pour le révérend John A. Reed Jr., militant communautaire, leader des droits civiques et pasteur de longue date de l’église baptiste de Fairview, 1700 NE 7. DOUG HOKE/THE OKLAHOMAN

Reed, décédé le 26 août à l’âge de 86 ans, a été félicité pour ces efforts et bien d’autres lors d’une célébration communautaire et civile organisée le 6 septembre pour honorer sa vie et son héritage. Le service, l’un des deux, a eu lieu dans sa bien-aimée église baptiste Fairview, 1700 NE 7, où il a été pasteur pendant plus de 61 ans. Le deuxième service, une célébration de retour à la maison, a eu lieu le 7 septembre pour la famille de Reed, la congrégation, les églises ayant des liens étroits avec Reed et Fairview, ainsi que les ministres et les pasteurs de tout l’Oklahoma et d’ailleurs.

Un flot continu d’anciens et actuels dirigeants élus, ministres et dirigeants municipaux ont parlé du prédicateur de longue date lors de la cérémonie commémorative communautaire. Le révérend HB Charles Jr., pasteur principal de l’église baptiste métropolitaine Shiloh à Jacksonville, en Floride, a déclaré aux personnes présentes que le militant des droits civiques et de la communauté puisait sa force dans sa foi, lui permettant de diriger sa communauté, de prêcher l’Évangile et de partager des pépites de sagesse avec ceux qui le connaissaient et l’aimaient.

« Nous avons entendu ce soir que John Reed a servi de nombreuses manières différentes, mais permettez-moi de dire que l’attribut déterminant de la vie de cet homme était qu’il était un prédicateur de l’évangile de Jésus-Christ », a déclaré Charles.

« C’est parce que Jésus était au centre de sa vie qu’il pouvait tendre la main et nous aider – c’est la vie centrée sur le Christ à l’œuvre.

Les membres de la famille du révérend John A. Reed Jr. sont assis ensemble pour une photo, y compris le frère de Reed, le révérend James E. Reed Sr., Heloise Langley, Cozetta Heard et Beverly Dorn, lors de la célébration communautaire et civile pour Reed vendredi.

Hommages à une « vie bien vécue »

Charles a résumé le ton festif de la soirée en citant Philippiens 1:21 : « Car pour moi, vivre c’est Christ, et mourir m’est un gain. »

« John Reed n’a rien perdu : sa mort a été son jour de promotion », a déclaré le ministre, déclenchant des applaudissements et des cris d’approbation de la foule.

Les hommages des dirigeants de la communauté locale et de l’État ont adopté le même ton, plusieurs d’entre eux exprimant leur joie que Reed ait rencontré sa récompense céleste, même s’ils regretteraient son leadership, son mentorat et sa personnalité sympathique.

« Ce soir, nous nous sommes réunis avec le cœur lourd, sachant que ce serviteur est au repos, mais il y a un réveil le matin, alors nous célébrons une vie bien vécue », a déclaré le révérend Lee Cooper Jr., pasteur principal de l’église baptiste de Prospect, en tant qu’hôte de l’événement.

Parmi les autres intervenants figuraient Nikki Nice, conseillère municipale du quartier 7 et sénatrice élue de l’État ; le maire d’Oklahoma City, David Holt, par vidéo ; John Whetsel, ancien shérif du comté d’Oklahoma ; Brett Behenna, qui a lu une lettre de sa mère, la procureure du comté d’Oklahoma, Vicki Behenna ; et Jamie Polk, surintendant du district scolaire d’Oklahoma City.

Anastasia Pittman rend visite à JC Watts lors de la célébration communautaire et civile du vendredi pour le regretté révérend John A. Reed Jr., pasteur de longue date de l’église baptiste de Fairview.

Parmi les autres personnes présentes figuraient l’ancien représentant de l’État Kevin Cox, membre de longue date de Fairview ; les anciennes sénatrices de l’État Angela Monson et Anastasia Pittman ; ainsi que les législateurs actuels de l’État, le représentant Ajay Pittman, le représentant Jason Lowe et le sénateur George Young, qui est un prédicateur baptiste.

Pittman a déclaré qu’elle avait rencontré Reed quand elle avait 12 ans et qu’elle savait depuis ce jour qu’il était déterminé à servir les autres.

« Il se souciait de la communauté », a-t-elle déclaré.

Kevin Cox, ancien représentant de l’État de l’Oklahoma, s’exprime vendredi lors de la célébration communautaire et civile pour le regretté révérend John A. Reed Jr., pasteur de longue date de l’église baptiste de Fairview.

L’ancienne législatrice de l’État a déclaré à la foule que l’influence de Reed avait permis de tenir à distance de nombreux aspects négatifs pour la partie nord-est d’Oklahoma City, à prédominance noire. Elle a déclaré qu’il rencontrait souvent des ministres locaux et d’autres dirigeants élus dans son église pour discuter de sujets tels que l’inscription des électeurs et le redécoupage des circonscriptions, et il leur a dit qu’ils devraient parfois sortir de leur zone de confort.

Pittman se souvient d’une époque où il y avait un projet d’installer une décharge derrière le lycée Douglass et Reed a mené la lutte contre cette initiative.

« Pop Reed a dit ‘non’ », a-t-elle dit. « Il a veillé à ce que le village soit pris en charge. »

Le Dr Jamie Polk, surintendant du district scolaire d’Oklahoma City, s’exprime vendredi lors de la célébration communautaire et civile pour le regretté révérend John A. Reed Jr., pasteur de longue date de l’église baptiste de Fairview.

Polk a déclaré qu’elle avait eu l’occasion d’entendre Reed prêcher lors du service religieux Freedom Fiesta le 18 août à l’église baptiste de la Cinquième rue. La Freedom Fiesta est la célébration annuelle de l’anniversaire du mouvement de sit-in d’Oklahoma City, mené par l’icône des droits civiques Clara Luper. Cette année, les activités de l’événement ont également commémoré l’anniversaire de la grève des éboueurs d’Oklahoma City de 1969, à laquelle Reed a participé en tant que plus jeune d’un groupe de prêtres noirs contribuant à diriger l’effort. Reed était membre du Clara Luper Legacy Committee, et les membres du groupe ont été reconnus lors du service commémoratif.

Polk a déclaré qu’elle et la présidente du conseil scolaire d’Oklahoma City, Paula Lewis, avaient déjeuné avec Reed le lendemain, où il l’a encouragée après qu’elle ait décrit les défis auxquels sont confrontés les « jeunes universitaires » du district scolaire d’Oklahoma City. Polk a déclaré qu’en partant, il lui a demandé si elle connaissait l’histoire biblique d’Esther.

« Il m’a dit : ‘tu es prête pour un moment comme celui-ci. Tu dois raconter ton histoire et garder le rêve’ », a-t-elle déclaré. « Il ne saura jamais à quel point cela a compté pour moi. »

Polk a encouragé la foule à « rêver », à continuer avec détermination et conviction « tout comme le pasteur Reed ».

« Nos enfants ont plus que jamais besoin de nous », a-t-elle déclaré.

John Whetsel, ancien shérif du comté d’Oklahoma, s’exprime vendredi lors de la célébration communautaire et civile pour le regretté révérend John A. Reed Jr., pasteur de longue date de l’église baptiste de Fairview.

Whetsel, l’ancien shérif, a raconté l’une des nombreuses histoires et anecdotes humoristiques sur Reed au cours de la soirée.

Il a déclaré que Reed avait déjà été en prison, où il avait eu ce que l’ancien leader des droits civiques et du Congrès John Lewis appelait « de bons ennuis ». Il a parlé d’un jour où le leader des droits civiques Jesse Jackson et Reed menaient une manifestation contre l’exécution d’un détenu, et ils ont ensuite été emmenés à la prison du comté d’Oklahoma. Whetsel a déclaré que Reed l’avait vu à la prison et lui avait dit que même si Jackson était d’accord pour aller en prison, il devait rentrer chez lui pour expliquer à sa femme pourquoi il avait « dépassé les bornes » et s’était retrouvé en prison pour intrusion.

« Il a dit : ‘Le révérend Jackson m’a attrapé par les bras et nous avons traversé cette ligne’ », a déclaré Whetsel à propos de Reed.

« Même s’il n’avait pas encore été incarcéré, j’ai quitté la prison pour le ramener à sa voiture afin qu’il puisse rentrer chez lui et donner cette explication. Et oui, il était assis sur le siège avant de ma voiture. »

Le révérend Dr HB Charles Jr, pasteur de l’église baptiste missionnaire Shiloh à Jacksonville, en Floride, prononce un message vendredi lors de la célébration communautaire et civile pour le regretté révérend John A. Reed Jr., pasteur de longue date de l’église baptiste de Fairview.

Whetsel a déclaré que Reed avait prononcé cette invocation lors de sa cérémonie d’investiture. Terminant sur une note émouvante, Whetsel a exprimé à quel point il était reconnaissant d’avoir connu le dirigeant inébranlable.

« Mitzi et moi remercions Dieu de nous avoir permis de croiser le chemin de John Reed et de sa belle famille », a déclaré Whetsel.

« John Reed était notre ami. C’était mon frère, et même si sa présence sur Terre nous manquera, il sera avec nous en esprit et dans nos souvenirs. »

