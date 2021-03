« We Will Be Back », qui a eu lieu vendredi, visait à soutenir les arts et à braquer les projecteurs sur les millions de personnes qui travaillent dans l’industrie de Broadway.

« Nous contribuons 19 milliards de dollars à la seule économie de l’État de New York, et nous n’avons reçu aucun financement », a déclaré Holly-Anne Devlin, réalisatrice et productrice de « We Will Be Back », à CNN. « C’est vraiment pour montrer aux gens que nous sommes ici et que nous avons besoin de soutien, et que nous avons de l’amour pour notre ville. »

Les 41 théâtres de Broadway ont été fermés depuis le 12 mars 2020. Alors que Broadway est devenu sombre avant, par exemple après les attaques terroristes du 11 septembre ou en raison de grèves, la suspension des spectacles en raison de la pandémie de Covid-19 a été la plus longue interruption en son histoire, coûtant d’innombrables emplois et des millions de dollars.

Avec l’aide de sponsors, notamment Broadway Cares / Equity Fights AIDS, Kaleidoscope Entertainment, NYCNext et la Times Square Alliance, Devlin a déclaré qu’elle et le producteur exécutif Blake Ross avaient collecté 32500 $, qui ont servi à payer les travailleurs artistiques qui ont contribué à l’événement, y compris les artistes. , musiciens, employés de maison et travailleurs de la coalition de l’industrie du costume.

L’argent collecté a également aidé à payer les préparatifs de pré-production, y compris le temps en studio pour pré-enregistrer la musique, le travail de conception pour les panneaux d’affichage à Times Square et l’achat d’EPI pour tous les artistes, a déclaré Devlin. Divers dons ont également permis à la production de prendre vie. Par exemple, Devlin a déclaré que le créateur de mode américain Christian Siriano avait fait don de 125 masques sur mesure conçus spécifiquement pour le spectacle éphémère. Devlin a déclaré qu’elle avait passé sept à huit semaines à se préparer pour la production et que les artistes avaient environ une à deux semaines pour se préparer. L’événement comprenait quatre numéros musicaux et des apparitions de nombreuses stars de Broadway, dont André De Shields, Chita Rivera, BD Wong et Matthew Broderick. «Nous sommes confrontés à ce virus caché, et être capable de chanter à haute voix et de voir à nouveau la joie qu’il apporte aux gens après si longtemps … ces retrouvailles et cette célébration de ce qui va restera avec le reste de ma vie », a déclaré à CNN le nominé aux Tony Awards, Charl Brown, qui a chanté le numéro d’ouverture de la représentation de vendredi. Brown a déclaré que le lieu de la représentation était également important, appelant Times Square « l’endroit des rêves, l’endroit où chaque jeune enfant qui rêve d’être à Broadway pense ». « New York sera très bientôt un endroit sûr pour revenir et profiter des arts et du divertissement », a déclaré Brown. « Et nous ne pouvons pas le faire sans que les gens viennent ici pour nous voir. » Broadway ne réouvrira probablement pas les salles avant plusieurs mois, a déclaré Devlin. Cependant, les artistes prévoient de continuer ces spectacles pop-up pour rappeler au public que la fin est proche et qu’ils seront bientôt de retour.

Alicia Lee de CNN a contribué au rapport.