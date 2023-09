La communauté des familles itinérantes utilisant le monde comme salle de classe s’agrandit. Bienvenue dans la révolution de « l’école mondiale »

Amanda Dixon enseignait en deuxième année à la Kings Center Charter School de Buffalo, New York, tandis que son mari Solomon, 38 ans, animait des ateliers d’écriture dans des collèges de l’État de New York.

Le couple travaillait de longues heures pour subvenir aux besoins de leurs trois jeunes enfants, alors âgés de 4, 2 et 1 an, lorsqu’Amanda, 43 ans, s’est dit : « Je passe toute la journée à enseigner aux enfants des autres et à faire toutes les choses que je voulais depuis toujours. à voir avec mes propres enfants, avec les enfants des autres.

Amanda et Solomon Dixon ont fondé une « école mondiale » avec leurs quatre enfants en République dominicaine. Ils parcourent désormais le monde avec 12 autres familles. Avec l’aimable autorisation de la famille Dixon

Mais elle ne voyait pas comment changer les choses : elle aimait toujours enseigner et voulait travailler. Ils ont décidé de devenir des « écoliers du monde », dans lesquels les familles voyagent pendant de brèves périodes, tandis que d’autres ouvrent des écoles et restent sur la route pendant des mois – ou des années – pour éduquer leurs enfants.

Le couple ne se voyait pas faire l’école à la maison, car « nous voulions que nos enfants soient avec d’autres enfants ». Solomon, poète et artiste de création parlée qui a grandi à vélo dans des familles d’accueil et qui prenait des risques, a suggéré d’ouvrir une école dans un autre pays.

Mais Amanda ne voyait pas comment partir à l’étranger, ouvrir une école et voyager avec leurs enfants. « Cela semblait impossible », dit-elle, et contrairement à la façon dont elle a été élevée : « Vous allez à l’université, vous obtenez un bon travail et vous touchez votre pension, vous y restez. »

Le couple a commencé des recherches et a vu sur les réseaux sociaux que de nombreuses autres familles frustrées quittaient les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada pour se lancer dans leur propre aventure éducative. Le couple a pensé : « Les gens font ça. Comment pouvons-nous faire ce qu’ils font, mais à notre manière ?

Qu’est-ce que l’école mondiale – et ce qu’elle n’est pas

Communauté itinérante en pleine croissance qui scolarise ses enfants sur la route, vaguement connue sous le nom de « écoliers du monde », les fidèles peuvent être définis de différentes manières. Si le nombre de familles sur la route n’est pas entièrement connu, l’un des principaux groupes Facebook consacrés à cette pratique compte plus de 62 000 membres.

Mais le thème principal est le désir d’une communauté de voyageurs, une approche similaire de l’éducation et du style de vie et le désir d’avoir le sentiment de vivre dans un lieu, plutôt que de simplement voyager. Les étudiants du monde entier financent leurs voyages grâce à un mélange de travail à distance, notamment d’enseignement en ligne, d’immobilier et de négociation d’actions. Dans de nombreux autres pays, les coûts de la vie et des soins de santé ont tendance à être nettement inférieurs.

La pandémie mondiale a contribué à relancer l’intérêt des familles américaines pour l’enseignement à domicile. a augmenté de 30 % de 2019 à 2022 – mais même si le monde revient lentement à l’apprentissage en personne, l’intérêt n’a pas diminué. Le nombre d’enfants scolarisés à la maison a doublé depuis 2019 et les chiffres restent stables car les parents sont « de plus en plus intéressés par des options d’apprentissage non traditionnelles pour leurs enfants », selon un rapport. analyse de la Fondation libertaire Reason.

Des enfants apprennent dans une école locale au Pérou grâce au programme « Travailler sans frontières » Travail de courtoisie sans frontières

Les familles qui voyagent offrent un mélange d’opportunités éducatives à leurs enfants. De nombreuses familles américaines et britanniques inscrivent leurs enfants au programme d’enseignement à domicile de leur État. C’est ensuite à ces familles de décider comment elles vont éduquer leurs enfants. Certains mélangent leur année entre l’apprentissage dans leur pays et à l’étranger. D’autres voyagent pour des périodes indéterminées et adhèrent à l’idée de la non-scolarisation. D’autres voyagent et inscrivent leurs enfants à des programmes en ligne formalisés pendant leur voyage.

Terra Horton, thérapeute familiale basée à Los Angeles, a voyagé pendant environ un an avec son mari et leurs trois enfants, alors âgés de 14, 9 et 6 ans. Comme elle savait que la famille reviendrait à Los Angeles après le voyage, elle a inscrit ses enfants dans un foyer. -école à charte et pendant leur voyage, tous les enfants ont participé à un programme de scolarité en ligne appelé «Temps4apprentissage.»

Horton a déclaré que les enfants étudiaient à leur propre rythme pendant que la famille voyageait. Deux ans se sont écoulés depuis leur retour à la maison et à l’école. Horton a déclaré qu’au début, les enfants « étaient un peu en retard, mais ils ont rapidement rattrapé leur retard ». Elle a déclaré que la famille parlait souvent de son temps sur la route et que ce fut l’une des meilleures « expériences de vie qu’elle ait jamais vécues ».

Comment les écoliers du monde voyagent-ils à travers le monde avec leurs familles ?

Au cours des trois dernières années, une douzaine de collectifs connus sous le nom de « pôles scolaires mondiaux » ont vu le jour à travers le monde. Certains programmes sont gérés de manière vague par les parents. D’autres sont plus ponctuels et se forment à la volée lorsqu’un nombre suffisant de personnes se rassemblent dans un lieu ou une région. Les coûts pour fréquenter un « hub » plus informel peuvent aller de 250 $ par mois à 900 $ par mois, sans compter les frais de subsistance ou le billet d’avion. En Égypte, les étudiants du monde entier peuvent payer entre 600 et 700 dollars par mois pour louer une maison de trois chambres avec piscine et les repas peuvent coûter un peu moins de 10 dollars par jour. Les hubs plus formels peuvent coûter des milliers de dollars, mais ont tendance à inclure tous les coûts associés.

Il existe des hubs en Égypte, en Espagne, en Thaïlande, au Maroc, en Polynésie française, au Pérou, en Colombie, au Portugal et Bulgarie. Ces centres proposent pour la plupart des sessions de courte durée, de 4 à 6 semaines, auxquelles les familles participent ensemble. Habituellement, les enfants participent à des activités éducatives structurées pendant quelques heures par jour, ce qui laisse aux parents le temps nécessaire pour travailler à distance. L’après-midi et le soir, les centres organisent des activités pour toute la famille et le week-end organisent des excursions planifiées. Certains centres organisent également des événements réservés aux adultes, et beaucoup s’efforcent de créer un sentiment de communauté parmi les participants.

« Working without Borders », une agence de voyages basée en Californie, rassemble des « scolarisés du monde » au Pérou. Travail de courtoisie sans frontières

Étant donné que ces programmes consistent généralement en des expériences d’enrichissement éducatif d’une durée d’un à trois mois, de nombreuses familles peuvent voyager dans les pays avec des visas touristiques. Bien que chaque pays ait ses propres règles et réglementations en matière de visa, certains pays, dont la République dominicaine et l’Égypte, imposent des frais de dépassement de séjour que les voyageurs peuvent payer à leur départ. D’autres pays autorisent les voyageurs à prolonger leur séjour s’ils s’enregistrent une fois sur place.

Quels avantages les enfants et les familles peuvent-ils tirer d’un départ à l’étranger ?

Louise Marie Morris a lancé le Apprentissage d’une école mondiale de Louxor en famille Hub après avoir quitté le Portugal pour l’Égypte en 2021 avec ses deux jeunes enfants. Elle avait travaillé à la BBC à Londres, mais après avoir eu son deuxième enfant, elle savait qu’elle voulait quelque chose de différent pour leur vie.

Lorsqu’elle est arrivée en Égypte, Morris a vu une opportunité. Elle souhaitait rendre visite aux familles pour explorer les temples et les tombeaux locaux, notamment le « tombeau du roi Tut », et pouvoir également jouer au football avec les enfants locaux.

Morris a lancé le hub dans le jardin d’un hôtel local avec 10 familles. « Nous n’avions aucune idée de ce que nous faisions. » Aujourd’hui, Morris a construit une salle de classe et un jardin et son centre attire environ 25 familles par session de six semaines. Les enfants et les parents ont construit un four de style égyptien dans une ancienne ferme, visité la Vallée des Rois et fait une croisière sur la Nil. Les familles rejoignent les clubs sportifs locaux et louent des maisons aux familles locales et, comme elles restent pendant un certain temps, elles ressentent réellement les rythmes de la vie égyptienne.

Panneau d’entrée à Louxor où le One Family Luxor Worldschool Learning Hub a été lancé. Avec l’aimable autorisation de Jesse Scolaro

« Nous avons des gens qui vont et viennent de différents milieux socio-économiques et tout le monde est jeté dans ce nouvel environnement », a déclaré Morris – ce qui n’est pas facile, car de nombreuses familles venant de l’Ouest connaîtront un véritable choc culturel. Mais de ces interactions « naissent les moments les plus précieux », a-t-elle déclaré.

Des enfants apprennent dans une école du monde à Louxor, en Égypte. Avec l’aimable autorisation de Jesse Scolaro

Des entreprises se sont lancées pour proposer une version structurée de l’enseignement mondial. En août 2020, Sam Keller s’installe sur l’île de Moorea en Polynésie française avec sa femme et ses deux enfants pour un an. Keller a déclaré avoir constaté l’effet positif de la vie sur l’île sur leurs enfants et leur famille, leur permettant de ralentir et de passer du temps de qualité ensemble. « C’était si profond pour nous », a déclaré Keller.

Peu de temps après, Keller a lancé « Travailler sans frontières » une agence de voyage basée en Californie qui crée des expériences éducatives d’un mois pour les familles. Des programmes ont été exécutés à Moorea, en Colombie et au Pérou.

Jamie Neilans, 46 ans, de Honeoye Falls, New York, a voyagé avec l’entreprise au Pérou avec son fils Jace, 12 ans, pendant ses vacances d’été parce qu’elle voulait qu’il vive l’expérience de la vie à l’étranger – et elle voulait le faire avec lui. Quand elle était plus jeune, Neilans a vécu au Mexique pendant six mois, ce qui « a changé sa vie ».

La mère célibataire voulait que son fils vive une expérience similaire pour comprendre « les choses importantes de la vie » qui, pour elle, ne sont pas « une grande et belle maison ou une voiture chère ». Elle dit qu’elle voulait que son fils apprenne : « tu n’as pas besoin de tout cela, tu peux être heureux avec les gens avec qui tu es et qui tu es. »

Factureuse médicale indépendante possédant sa propre entreprise, Neilans a économisé de l’argent pendant des mois pour se lancer dans l’aventure. Leur expérience partagée d’un mois au Pérou, dit Neilans, les a aidés à renforcer leurs liens.

La dernière nuit de leur mois au Pérou, Neilans a déclaré que l’école locale avait organisé une cérémonie de gratitude pour les étudiants en visite et qu’elle pleurait en la regardant. Elle pensait que cette expérience avait appris à son fils qu’il existait « une autre façon de voir la vie et la façon dont les choses peuvent être ».

À quoi peut ressembler l’école mondiale ?

En septembre 2020, les Dixon ont déménagé en République Dominicaine pour lancer leur propre école »,Jardin d’enfants Forever Wild.» Le couple a utilisé leurs économies pour ouvrir un food truck afin de financer leur vie jusqu’à ce que leur école s’agrandisse. Trois ans et un autre enfant plus tard, le couple a décidé de fermer son établissement en République Dominicaine et s’apprête à embarquer dans une école itinérante avec 12 autres familles à travers l’Asie du Sud. Les familles voyageront et apprendront ensemble dans six endroits différents, dont Kuala Lumpur, Chiang Mai et Bali.

En septembre 2020, les Dixon ont déménagé en République dominicaine pour lancer leur propre école, Forever Wild Children’s Garden. Avec l’aimable autorisation de la famille Dixon

Des mois d’entretiens ont réduit les dernières familles rejoignant les Dixon et leurs quatre enfants. Ils s’arrêteront pendant un mois dans chaque endroit pour une programmation structurée, puis il y aura un camp spécialisé.

Les familles ont deux semaines pour voyager seules avant de déménager vers le prochain endroit. La famille prévoit de partir 10 mois sur la route avant de s’installer dans un nouvel endroit où elle ouvrira un autre hub pendant trois ans. Ils prévoient de vivre ainsi « le plus longtemps possible ».

« Il y a 22 ans, lorsque j’étais à l’université, l’éducation mondiale n’existait pas », a déclaré Amanda. « Je pensais que j’allais rester au même endroit pour toujours. » Elle a déclaré qu’il était impossible de savoir ce que nous réservent les 20 prochaines années.

La chose importante, a déclaré le couple, est la capacité de s’adapter à la suite des événements. Le seul outil qu’ils peuvent apporter avec eux, a déclaré Solomon, est « notre esprit et notre désir d’éduquer les enfants et notre manière unique de le faire ».

Actualités tendances