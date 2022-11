La communauté des expatriés du Guatemala secouée par des accusations de contrebande de reliques

ANTIGUA, Guatemala – Deux Américains, l’un photographe et l’autre connaisseur de l’art populaire maya, font face à des accusations de contrebande d’artefacts préhispaniques au Guatemala mardi dans une affaire qui a secoué la ville touristique normalement tranquille d’Antigua.

Antigua, juste à l’extérieur de la ville de Guatemala, est un endroit où les visiteurs et les expatriés vivent parmi les ruines séculaires de bâtiments coloniaux et les sommets volcaniques, admirant la scène artisanale et artistique animée.