La communauté DeKalb invitée à donner son avis sur les opportunités d’amélioration de la bibliothèque publique DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Les résidents de la région sont invités à partager leurs commentaires sur la façon dont la bibliothèque publique DeKalb peut s’améliorer et se développer pour répondre aux besoins de la communauté lors d’une séance d’écoute portes ouvertes mercredi et samedi.

La bibliothèque publique DeKalb, 309 Oak St., organisera une journée portes ouvertes sur les commentaires de la communauté à 18 h le mercredi et à 11 h le samedi dans la salle de réunion Zimmerman au niveau inférieur de la bibliothèque.

Le personnel de la bibliothèque écoutera les commentaires et les idées de la communauté pour voir comment la bibliothèque peut s’améliorer et changer pour répondre aux besoins des résidents, selon un communiqué de presse.

Les sujets qui seront abordés comprendront des choses positives sur la bibliothèque ou des choses que la bibliothèque fait actuellement, des services ou d’autres choses qui ne fonctionnent pas bien ou pas du tout, de nouvelles idées que la bibliothèque pourrait mettre en œuvre, des changements que la bibliothèque pourrait apporter, des partenariats communautaires la bibliothèque a ou pourrait se développer et ce qui est le plus important pour les résidents à propos de la bibliothèque et comment pourrait-elle être encore meilleure.

Des rafraîchissements seront servis. Aucune inscription n’est requise.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à Emily Faulkner à emilyf@dkpl.org ou appelez le 815-756-9568, ext. 1000.