La communauté de St. Charles se réunit pour ajouter une touche de couleur aux rues du centre-ville – Shaw Local

Claire Cordina aime exprimer sa créativité.

La résidente de St. Charles, âgée de 7 ans, et son frère, Evan, 4 ans, utilisaient des rouleaux à peinture samedi pour ajouter une touche de couleur à l’intersection de Riverside Avenue et de Walnut Street au centre-ville de St. Charles dans le cadre d’un projet d’art communautaire. .

Sa mère, Jacquelyn Cordina, a déclaré que Claire adorait peindre.

“Elle est très artistique et artisanale”, a-t-elle déclaré. “Elle s’amuse beaucoup.”

Claire sourit en tenant le rouleau à peinture dans sa main.

“La peinture est amusante à faire”, a-t-elle déclaré.

Lucas, 9 ans, à gauche, et Penelope, 7 ans, Kunz de St. Charles peignent l’intersection de Riverside Avenue et Walnut Street à St. Charles lors de l’événement Paint the Riverside organisé par le St. Charles Arts Council le samedi 30 juillet 2022 . (Dominique Di Palermo)

Cordina et son mari, Jeff, ont décidé de faire participer leurs enfants au projet.

“Je pensais que ce serait quelque chose d’unique et d’amusant à faire”, a-t-elle déclaré.

Le St. Charles Arts Council a organisé le projet de peinture de rue communautaire Paint The Riverside.

« Ça se passe bien », a déclaré la directrice générale du St. Charles Arts Council, Kathryn Hill. “Les enfants étaient là à 9 heures du matin et s’amusent.”

Le projet communautaire de peinture de rue fait suite au projet d’art communautaire de l’an dernier – une œuvre d’art en tissu cousue par des membres de la communauté a été drapée sur le mur sud-est de l’édifice municipal de St. Charles. Les œuvres d’art en tissu qui composaient le projet – appelé « Our City Sunshine » – ont été données et cousues ensemble par des membres de la communauté.

L’artiste basée à Brooklyn, New York, Amanda Browder, connue pour ses installations de tissus à grande échelle, a supervisé le projet.

Les participants à l’événement Paint the Riverside peignent l’intersection de l’avenue Riverside et de la rue Walnut le samedi 30 juillet 2022. (Dominique Di Palermo)

EarthPaint, une organisation à but non lucratif de Wood Dale, a fourni la peinture pour le projet Paint The Riverside. EarthPaint recycle la peinture au latex.

“La peinture recyclée couvre beaucoup mieux que la peinture neuve du commerce”, a déclaré le fondateur d’EarthPaint, Chris McCarthy. “Donc, nous n’avions pas vraiment besoin d’autant que nous aurions normalement besoin parce que notre peinture est plus épaisse une fois qu’elle est filtrée.”

EarthPaint a un point de recyclage à la quincaillerie Do it Best St. Charles.

“Les gens peuvent apporter toute la peinture qu’ils veulent pendant que le magasin est ouvert”, a déclaré McCarthy.

EarthPaint travaille à l’ouverture d’un magasin de peinture à Saint-Charles, a-t-il déclaré. Il était heureux de faire partie du projet.

“Je suis tellement fier de faire partie de quelque chose comme ça”, a déclaré McCarthy. « EarthPaint a 10 ans et c’est la première fois que nous réalisons un projet comme celui-ci. C’est donc un très bon début pour nos 10 prochaines années d’immersion dans les communautés et de faire savoir aux gens qu’une organisation comme la nôtre existe.

En conjonction avec le projet Paint The Riverside, Darcy Tatlock, bibliothécaire du collège à la bibliothèque publique de St. Charles, supervisait un projet de peinture de trottoir à côté de la bibliothèque. (Eric Schelkopf)

En conjonction avec le projet Paint The Riverside, Darcy Tatlock, bibliothécaire du collège à la bibliothèque publique de St. Charles, supervisait un projet de peinture de trottoir à côté de la bibliothèque.

“J’étais vraiment ravi de découvrir que nous utilisions de la peinture recyclée pour le projet”, a déclaré Tatlock. “Je suis très artistique, donc c’est tout à fait dans ma voie.”