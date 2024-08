La communauté de Saint Augustine proteste contre le projet d’aménagement foncier majeur du parc national d’Anastasia

Des dizaines de personnes se sont rassemblées à l’entrée de Parc d’État d’Anastasia à St. Augustine dimanche matin pour protester contre la loi du Département de la protection de l’environnement de Floride (FDEP) à l’échelle de l’État «Initiative pour les grands espaces. » Le plan proposé, qui comprend la construction d’un lodge de 350 chambres, d’un parcours de disc golf et de terrains de pickleball dans le parc, a suscité un tollé public considérable.

David Strickland, un manifestant virulent, a critiqué le FDEP en déclarant : « Pourquoi le Département de la protection de l’environnement de Floride deviendrait-il le Département de la destruction de l’environnement ? »

Le message des participants était clair : ils suivent de près l’évolution de la proposition « Great Outdoor Initiative » et sont prêts à agir.

« Les électeurs comme moi, je vote à chaque élection, nous sommes attentifs », a déclaré Greta Boniface, soulignant l’importance des prochaines élections de novembre. « Et nous ne nous laisserons pas faire sans nous battre. »

La FDEP a réagi sur les réseaux sociaux, justifiant l’initiative en soulignant la popularité croissante du pickleball, qu’elle a qualifié de « sport connaissant la croissance la plus rapide aux États-Unis », et le besoin de davantage d’hébergements pour la nuit dans le parc d’État d’Anastasia. Cependant, Desiree Sanders, l’organisatrice de la manifestation, a rejeté ces allégations, affirmant que les habitants de Saint Augustine n’y croient pas.

« Il n’y a absolument aucun besoin d’un hôtel dans ce parc. Vous pouvez jeter une pierre et trouver un hôtel dans n’importe quel quartier de Saint Augustine, en particulier à proximité du parc », a déclaré Sanders.

D’après le site web Têtes de cornichonLa Floride est en tête du pays avec la plus grande sélection de terrains de pickleball avec plus de 1 160. Jacksonville, Tampa et Orlando disposent du plus grand nombre de terrains de l’État.

Action News Jax a demandé une interview avec le FDEP, mais ils ont refusé de commenter au moment de la publication. De plus, l’État a a reporté la première réunion publique sur le projetinitialement prévu pour mardi, à une date encore à déterminer, probablement au cours de la semaine du 2 septembre.

La présidente du conseil des commissaires du comté de St. Johns, Sarah Arnold, a publié une déclaration dimanche matin sur le projet d’aménagement du territoire :

« L’État de Floride n’a pas contacté le comté de St. Johns pour lui communiquer les détails de ce projet. Les parcs sont destinés aux personnes et non aux projets à but lucratif. Notre conseil des commissaires du comté a toujours été cohérent dans ses vues sur la conservation et la protection des ressources naturelles. Ce projet proposé est absolument contraire à la vision et aux priorités de notre conseil du comté. En tant que conseil, nous allons sérieusement aborder ce projet proposé avec tous les recours disponibles. Le parc d’État d’Anastasia est une zone de loisirs appartenant à l’État située dans les limites de la ville de St. Augustine. Cela peut impliquer un examen par son personnel et sa commission municipale. »

Le plan de gestion de l’unité modifié dans son intégralité peut être consulté ICI.

