La communauté de la Colombie-Britannique déploie des poussettes pour chiens pour attirer les touristes

En tant que propriétaire d’un chien de 16 ans, Stephanie Worley planifie ses vacances autour de son animal de compagnie, Chevy.

« Vous vivez pour votre chien, vraiment, et tout ce que vous faites est centré sur lui. Vous savez, surtout lorsque vous voyagez », a déclaré Worley, un résident de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Elle est exactement le genre de touriste que le district de 100 Mile House essaie d’attirer avec une initiative unique de poussettes pour les propriétaires d’animaux.

Ce long week-end de mai, la communauté Cariboo, située à environ 300 kilomètres au nord-est de Vancouver, offre aux visiteurs de son centre d’information la possibilité d’emprunter une poussette pour chien appelée Dogger.

Cela fait partie d’une tendance croissante à répondre aux besoins des propriétaires d’animaux qui souhaitent répondre aux besoins de leurs amis à fourrure. Propriétaire d’un animal monté en flèche pendant la pandémie et cela a entraîné un changement dans demande de services adaptés aux animaux de compagnie .

Worley dit qu’elle aime l’idée que les communautés essaient de l’inciter, elle et son animal de compagnie, à visiter.

« J’utiliserais [the stroller] 100 %, surtout si je voyageais. Parce que, je veux dire, à quel point est-ce pratique ? », a-t-elle dit.

Ann-Marie Fleming avec ses deux chiens assis dans une poussette pour chien. (Jenifer Norwell/CBC)

La mairesse de 100 Mile House, Maureen Pinkney, a approché la propriétaire d’une entreprise locale, Ann-Marie Fleming – qui dirige Qualité du chien qui propose des produits visant à faciliter la vie des chiens âgés — avec l’idée après avoir réfléchi à la façon dont le quartier propose déjà des vélos électriques pour les touristes.

Le duo a pensé qu’ils pourraient faire un projet pilote qui pourrait devenir un modèle pour d’autres communautés.

« Nous ferons en sorte que les gens puissent s’arrêter partout et promener leurs chiens », a déclaré Pinkney.

Fleming a déclaré qu’elle voyait le potentiel du projet pour attirer des voyageurs le long de l’autoroute 97 qui pourraient s’arrêter et passer du temps dans la communauté.

« Le tourisme doit être un peu créatif ces jours-ci et c’est un excellent moyen », a déclaré Fleming.

La poussette, qui peut accueillir des chiens pesant jusqu’à 60 livres, est équipée d’un tracker afin que le district puisse voir exactement où vont les gens, combien de temps ils s’arrêtent et quels endroits ils évitent.

Cela permettra au centre d’accueil des visiteurs de South Cariboo de mieux promouvoir les différents secteurs de 100 Mile House, comme le parc à chiens à proximité, les sentiers pédestres et les entreprises acceptant les chiens au centre-ville.

Potentiel des médias sociaux

La responsable du centre d’accueil, Julie Gilmore, voit un énorme potentiel pour le nouveau pilote, affirmant qu’environ 80% des personnes qui s’y arrêtent voyagent avec leurs animaux de compagnie.

« Pour les faire sortir de la voiture et les faire rester … c’est juste un autre ajout de bienvenue », a-t-elle déclaré.

David Carter, professeur agrégé en tourisme à l’Université Thompson Rivers, pense également que c’est une excellente idée.

Il soupçonne que même s’il n’attirera pas de touristes internationaux, il attirera certainement les voyageurs sur la route.

« Cela signifie en quelque sorte qu’ils acceptent les chiens », a déclaré Carter.

David Carter, professeur adjoint en tourisme, affirme que les petites communautés sont intelligentes pour rechercher des moyens distinctifs de se commercialiser auprès des touristes. (Jenifer Norwell/CBC)

Il voit également le potentiel pour que l’initiative réussisse en ligne.

« Les chiens génèrent tellement de contenu sur les réseaux sociaux … les poussettes et les chiens et toutes les photos et les bobines TikTok ou tout ce que les gens vont publier – cela devrait être génial », a-t-il déclaré.

Espoirs d’expansion

Actuellement, le pilote utilise une poussette avec une autre réservée pour la croissance future. Fleming a déclaré que le nombre de poussettes peut être augmenté au besoin.

Fleming et Pinkney espèrent que le projet pilote créera un réseau de communautés qui pourraient être commercialisées pour leurs commodités adaptées aux chiens.

Mais ils démarrent un petit projet avec un objectif simple : « Nous déployons le projet pilote, tout le monde tombe amoureux des poussettes pour chiens et tout le monde tombe amoureux de 100 Mile House », a déclaré Fleming.

