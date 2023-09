La communauté de Kelowna s’unit pour pleurer et planifier l’avenir alors que les incendies de forêt se poursuivent

Des centaines de personnes se sont rassemblées aujourd’hui devant l’hôtel de ville de Kelowna pour un événement Community Through Climate Crisis.

L’événement, organisé par la branche de Kelowna de Fridays for Future, avait pour but de permettre aux gens de se rassembler, de pleurer et de faire face aux ravages causés par les incendies qui continuent de brûler près de West Kelowna.

« Il est maintenant temps de nous rassembler en tant que communauté, non seulement pour pleurer nos pertes et nous soutenir mutuellement, mais aussi pour réfléchir à ce à quoi nous voulons que l’avenir de l’Okanagan ressemble », a déclaré Friday’s for Future dans un communiqué.

Fridays for the Future est une initiative internationale de militantisme environnemental dirigée par des jeunes et lancée par la militante climatique Greta Thunberg.

Le rassemblement comprenait de la musique live, des collations, la fabrication de panneaux, de la craie sur le trottoir et la construction d’un album collaboratif.

La musique live était recouverte de rires et de conversations sur l’activisme et ponctuée par le son des exercices alors que l’Okanagan Transit Alliance était en train de construire des bancs qui seront placés aux arrêts d’autobus de la ville afin d’améliorer l’expérience de conduite en bus.

Des gens de diverses organisations de la région de l’Okanagan ont discuté avec toutes sortes de personnes, y compris ceux qui militent pour l’environnement depuis les années 60 ainsi que les nouveaux participants à un rassemblement sur le changement climatique.

« L’action climatique peut prendre de nombreuses formes, et il n’existe pas une seule manière d’être activiste », a déclaré Friday’s for Future.

L’événement du 15 septembre marquait le premier d’une série d’événements d’action climatique qui se dérouleraient à Kelowna, notamment une marche devant l’hôtel de ville le 17 septembre et une foire d’action climatique le 19 septembre au Collège Okanagan.

Pour en savoir plus sur la succursale de Kelowna de Fridays for Future, ou pour vous joindre, visitez-la sur Instagram à @fridaysforfuture.kelowna ou sur Facebook.

« Face au chaos créé par le changement climatique, nous devons continuer à nous soutenir les uns les autres et à travailler ensemble pour trouver de nouvelles solutions et moyens de soutenir nos communautés et la terre avec laquelle nous vivons.

