La communauté d’Amarillo marche pour sensibiliser à la violence domestique

Plus de 100 membres de la communauté d’Amarillo se sont réunis lundi pour participer à une marche dans le centre-ville afin de sensibiliser au problème de la violence domestique dans le Texas Panhandle.

La marche était organisée par la Coalition contre la violence domestique Amarillo Potter Randall. Cette coalition comprend plusieurs agences engagées à mettre en œuvre des initiatives visant à éliminer la violence domestique, à améliorer la sécurité des victimes et à accroître la responsabilité des délinquants.

La marche, qui s’est terminée au palais de justice du comté de Potter, a été suivie par des discours des dirigeants communautaires sur cette cause. Le maire Cole Stanley et Jane Jackson, épouse du membre du Congrès Ronny Jackson, se sont adressés à la foule en compagnie du procureur du comté de Randall, Robert Love, et du procureur du comté de Potter, Jason Herring.

Love a parlé de l’événement et de son importance pour la communauté.

« Notre marche d’aujourd’hui avait pour but de sensibiliser les gens à la violence domestique dans notre communauté. Nous essayons de sensibiliser les gens afin que les gens réalisent que nous devons faire quelque chose à ce sujet », a déclaré Love.

Love a déclaré que l’une des choses dont il parle avec les jurés potentiels dans une affaire de violence domestique est que nous connaissons tous quelqu’un qui a été touché par la violence domestique, et c’est votre chance de faire quelque chose.

« Maintenant, c’est une chance pour toute la communauté de faire quelque chose contre la violence domestique », a déclaré Love. « Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose ou faites quelque chose. Ne laissez pas tomber parce que c’est juste une de ces choses ou une affaire de famille. Faites quelque chose, car c’est quelque chose auquel notre communauté doit mettre fin.

Le chef de la police d’Amarillo, Martin Birkenfeld, a parlé de l’importance de reconnaître et de prendre des mesures contre la violence domestique.

« Je pense qu’il y a des segments de notre communauté qui ignorent complètement la violence domestique, et notre objectif est de faire comprendre aux gens qu’il s’agit d’un problème grave », a déclaré Birkenfeld. « Malheureusement, nous continuons à avoir des blessures graves et des décès dus à la violence domestique. année. Nous ne pouvons pas faire assez pour éduquer à ce sujet et garantir que les gens sachent qu’il existe ici de nombreuses organisations différentes pour soutenir les personnes victimes de violence domestique, et qu’il existe des organisations comme la police qui tiendront les délinquants responsables.

Tracie Reilly, procureure adjointe du comté de Randall, a parlé de la marche organisée pour sensibiliser le public au Mois de sensibilisation à la violence domestique.

« Cet événement marque le début de ce que nous espérons être un mois au cours duquel les gens prendront réellement conscience que la violence domestique est omniprésente », a déclaré Reilly. « Cela affecte tous les groupes démographiques ; cela affecte toutes les régions, races et religions d’Amarillo. La première étape pour mettre fin à ce problème consiste à reconnaître qu’il existe. Espérons que si nous reconnaissons la violence domestique et soutenons les victimes qui traversent cette situation, nous pourrons alors travailler ensemble pour y mettre fin.

Cet article a été initialement publié sur Amarillo Globe-News : Marche de sensibilisation à la violence domestique organisée au centre-ville d’Amarillo