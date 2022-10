La communauté côtière de Fort Myers se mobilise pour reconstruire

Au lendemain de l’ouragan Ian, une communauté côtière très unie de Fort Myers est aux prises avec la dévastation à sa porte – et travaille ensemble pour reconstruire.

“On m’a dit que ma voiture était sous l’eau”, a déclaré Marilyn Meir, une résidente de Fort Myers, à CTV National News. “Eh bien, on ne m’a pas dit que c’était aussi sur mon vélo.”

La propriété de Meir a été l’une des nombreuses endommagées par la tempête de catégorie quatre, qui, selon les habitants, était la pire qu’ils aient jamais rencontrée.

Le quartier de maisons mobiles de Meir, qu’un habitant appelait sa propre petite « oasis », est maintenant ravagé par des toits éventrés, des auvents déchirés et la puanteur des eaux de crue. Des débris ont été dispersés le long de la côte, transformant ce qui était autrefois un paradis en un lieu de destruction.

Darwin Anderson, un autre résident de Fort Myers, a déclaré qu’il “ne pensait pas qu’il allait y arriver à un moment donné”, alors que la tempête secouait sa communauté.

Des morceaux de bois du porche de quelqu’un se sont retrouvés sur la camionnette d’Anderson, et des morceaux du porche de quelqu’un d’autre se sont retrouvés à l’arrière de sa maison, a-t-il déclaré à CTV National News.

Peter Don, un Canadien du sud de l’Ontario qui est également un résident de la communauté de Fort Myers, dit qu’il est déterminé à ne pas abandonner.

“Je veux pleurer. C’est tout », a déclaré Don, qui est arrivé pour aider aux efforts de nettoyage et sauver ce qui reste du paradis brisé. “Je ne lâcherai pas ma maison”

Une fois la tempête calmée, des membres de la communauté comme Don sont passés à l’action, livrant des déshumidificateurs, des générateurs et du matériel de réparation. Mais il reste encore beaucoup à faire, surtout pour ceux qui n’ont plus grand-chose à épargner.

“[Hurricane] Ian a tout pris », a déclaré Janie Meir, un autre membre de la communauté de Fort Myers. « Ça a détruit tout le parc. Nous sommes sortis juste à temps. Notre place est faite. Il faut tout recommencer. »

Au milieu de toutes les destructions et du désespoir, cependant, on pouvait voir des habitants pousser des barils de débris et distribuer des fournitures aux voisins, déterminés à reconstruire.