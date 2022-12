La communauté cherche une vidéo de caméra corporelle dans la fusillade de la police de Saint-Paul

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Les membres de la communauté demandent la diffusion rapide de la vidéo de la caméra corporelle après qu’un officier du Minnesota a tiré et tué un homme, qui, selon la police, avait une arme à feu.

Les membres de la famille ont identifié l’homme comme étant Howard Johnson, 24 ans. Il a été abattu par un officier de police de Saint-Paul lundi, a annoncé la police.

“Il aimait tout le monde et tout le monde l’aimait”, a déclaré sa mère, Monique Johnson, à la St. Paul Pioneer Press. “Je ne comprends pas pourquoi cela a dû arriver à mon enfant.”

Le département de police de St. Paul a déclaré que des policiers répondaient à une agression domestique lundi soir et que l’appelant avait dit que l’homme avait une arme à feu, avant que l’appel ne se termine brusquement. L’homme s’est enfui avant l’arrivée des gendarmes.

Selon un communiqué de la police, les policiers ont vu l’homme courir avec une arme à la main. Lorsqu’ils l’ont vu apparaître pour tenter un détournement de voiture, les agents se sont dirigés vers l’homme et la police pense qu’ils l’ont frappé avec une voiture de police.

“Alors que les policiers sont sortis de leur voiture, l’homme se tenait debout avec le pistolet à la main et un officier a tiré plusieurs coups, frappant l’homme au torse et à la jambe”, indique le communiqué. “Les officiers ont immédiatement porté secours à l’homme et ont appelé les pompiers de St. Paul.”

Johnson a été emmené à l’hôpital où il est décédé plus tard.

Une veillée a eu lieu mardi soir sur les lieux de la fusillade.

Trahern Crews, co-fondateur et organisateur principal de Black Lives Matter Minnesota, a déclaré qu’il souhaitait voir des images de caméras corporelles “pour dissiper tous les doutes”.

“Nous devons savoir exactement ce qui s’est passé afin que cette famille puisse être réconfortée, et si quelque chose ne va pas, les gens doivent être tenus responsables rapidement et immédiatement”, a déclaré Crews.

Johnson avait été reconnu coupable ces dernières années de violence domestique et de fuite de la police. Les membres de la famille disent qu’il était le père de jumeaux de 4 ans.

