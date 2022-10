La communauté canadienne taïwanaise de la Colombie-Britannique rend hommage à l’officier de la GRC tué Shaelyn Yang – Kelowna Capital News

Les membres de la communauté canadienne taïwanaise de la Colombie-Britannique ont déclaré qu’ils avaient le cœur brisé mais qu’ils étaient fiers en rendant hommage au gendarme de la GRC. Shaelyn Yang, qui a été poignardée à mort cette semaine.

William Tsai, un résident de Richmond, en Colombie-Britannique, a déclaré qu’il avait fait la connaissance de Yang il y a quatre ans alors qu’elle était une bénévole civile travaillant à sensibiliser les adolescents aux problèmes de santé mentale.

“Sa passion et son dévouement à élever les autres ont brillé lorsque je l’ai rencontrée il y a des années”, a déclaré Tsai dans une interview réalisée en mandarin.

“Ses services de bénévolat ont inspiré les adolescents avec l’objectif de faire une différence dans la vie des autres, tout comme elle. De nombreux adolescents la considéraient comme un modèle.

Yang, 31 ans, qui s’appelait également Tzu-Hsin, est décédée après une altercation mardi matin alors qu’elle accompagnait un employé municipal dans un camping pour sans-abri à Burnaby, en Colombie-Britannique, à l’est de Vancouver. Yang a tiré et blessé un homme lors de la rencontre.

Jongwon Ham, 37 ans, a été accusé de meurtre au premier degré et devrait comparaître devant le tribunal le 2 novembre.

Yang était policier depuis décembre 2019, a déclaré le sous-commissaire de la GRC Dwayne McDonald lors d’une conférence de presse émouvante mardi.

Tsai a déclaré que la perte de Yang avait laissé de nombreux membres de la communauté avec des sentiments mitigés.

“Nous avons eu le cœur brisé en apprenant la tragique nouvelle, mais nous sommes également fiers d’elle en raison de sa contribution au Canada”, a-t-il déclaré.

Ruby Ba, présidente de la Taiwanese Canadian Association de la Colombie-Britannique, a déclaré que la communauté ferait tout son possible pour soutenir la famille de Yang et a été en contact avec la GRC pour organiser un mémorial en son honneur.

“La communauté taïwanaise a parlé de rendre hommage à Const. Yang… Nous serons là quand et où nous pourrons pour aider.

“Pour le moment, nous attendons simplement de voir s’il y a d’autres annonces rendues publiques par la police”, a déclaré Ba.

Le Bureau économique et culturel de Taipei, le bureau diplomatique de facto de Taiwan à Vancouver, a déclaré que Yang était la fille d’immigrants de Taichung, dans le centre de Taiwan. Ses parents prendront l’avion de Taïwan à Vancouver pour assister aux funérailles de Yang, a-t-il ajouté.

“Nous avons été en contact avec la famille et fournirons toute l’assistance et le soutien à la famille”, a déclaré le porte-parole.

Tsai a déclaré que les membres de la communauté espéraient organiser un mémorial le mois prochain pour rendre hommage à Yang.

Les archives judiciaires montrent qu’un mandat d’arrêt contre Ham pour une accusation d’agression distincte a été délivré lundi, la veille de l’altercation mortelle.

Mercredi, le sergent. Timothy Pierotti de l’équipe d’enquête intégrée sur les homicides a déclaré que Yang n’était pas au parc pour exécuter le mandat. Au lieu de cela, elle aidait l’employé de la ville à informer Ham – l’occupant d’une tente isolée dans le parc – qu’il ne pouvait pas y rester, a-t-il déclaré.

Les archives judiciaires montrent que l’agression présumée a eu lieu le 17 mars et Ham a également été accusé d’agression et de résistance ou d’entrave délibérée à un agent de la paix le 15 février 2021. Les deux attaques présumées ont eu lieu à Vancouver.

Le service de police de Vancouver n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

La Society to End Homelessness de Burnaby a publié une déclaration décrivant la mort de Yang comme « une perte tragique pour la communauté ».

“Ayant fait l’expérience des soins de l’agent Yang pour la communauté et voyant sa compassion pour ceux avec qui elle travaillait et parmi elle, nous n’avons que les plus grands éloges pour elle”, indique le communiqué.

— Nono Shen, La Presse Canadienne

