La communauté asiatique américaine pleure alors que la police enquête sur le motif de la fusillade de masse

Les enquêteurs californiens recherchent un mobile pour le tireur qui a tué 10 personnes dans un club de danse de salon de la région de Los Angeles lors des célébrations du Nouvel An lunaire, des meurtres qui ont provoqué une vague de peur dans les communautés asiatiques américaines et jeté une ombre sur les festivités à l’échelle nationale.

Le suspect, Huu Can Tran, âgé de 72 ans, a été retrouvé mort d’une blessure par balle auto-infligée dimanche dans la camionnette que les autorités disent qu’il avait l’habitude de fuir après avoir été empêché d’attaquer une autre salle de danse.

Le massacre a frappé l’une des plus grandes célébrations californiennes d’une fête observée dans de nombreuses cultures asiatiques, portant un nouveau coup à une communauté qui a été la cible de violences très médiatisées ces dernières années.

L’attaque au Star Ballroom Dance Studio à Monterey Park a été la plus meurtrière aux États-Unis depuis le 24 mai 2022, lorsque 21 personnes ont été tuées dans une école primaire à Uvalde, au Texas.

Les autorités ont déclaré que l’agression de samedi aurait pu être encore plus meurtrière. Un homme dont la famille dirige la salle de bal Lai Lai dans la ville voisine d’Alhambra a confronté l’agresseur dans le hall environ 20 minutes après les violences de Monterey Park et lui a arraché l’arme, a rapporté le New York Times.

REGARDER | Le suspect aurait fréquenté la salle de bal Lai Lai auparavant :

Cet homme, Brandon Tsay, a dit à ABC Bonjour Amérique qu’il pensait qu’il allait mourir.

“Quelque chose m’a pris. J’ai réalisé que je devais lui retirer l’arme, je devais prendre cette arme, le désarmer, sinon tout le monde serait mort”, a déclaré Tsay. “Quand j’ai eu le courage, je me suis jeté sur lui avec mes deux mains, j’ai saisi l’arme et nous nous sommes battus.”

Une fois que Tsay s’est emparé de l’arme, il l’a pointée sur l’homme et a crié : « Sortez d’ici, je vais tirer, dégagez, partez !

L’agresseur s’est arrêté, puis est retourné à sa camionnette, et Tsay a appelé la police, l’arme toujours à la main.

Tsay, qui travaille quelques jours par semaine dans la salle de danse que ses grands-parents ont créée, a déclaré au New York Times qu’il avait agi seul. Images fixes de séquences de sécurité diffusées sur Bonjour Amérique ne montraient que les deux hommes luttant pour l’arme.

Heartbreak pour la communauté américaine d’origine asiatique

Les autorités ont très peu partagé sur Tran.

Le maire de Monterey Park, Henry Lo, et le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, ont souligné que le motif de l’attaque restait flou, qui a également fait 10 blessés. Luna a déclaré que toutes les personnes tuées semblaient avoir plus de 50 ans. Aucun autre suspect n’était en fuite, selon le shérif.

Stephanie Kozofsky, 31 ans, laisse des fleurs et des bougies pour honorer les victimes tuées lors de la fusillade du studio de danse de salon à Monterey Park, en Californie, dimanche. Il s’agit de la fusillade la plus meurtrière aux États-Unis en huit mois. (Jae C.Hong/Associated Press)

Monterey Park est une ville d’environ 60 000 habitants située à l’est de Los Angeles et se compose principalement d’immigrants asiatiques de Chine ou d’Américains d’origine asiatique de première génération. La fusillade s’est déroulée au cœur de son centre-ville où des lanternes rouges décoraient les rues pour les festivités du Nouvel An lunaire.

“Nous n’avons pas eu une célébration comme celle-ci depuis trois ans, donc c’était capital. Les gens sont venus en masse”, a déclaré le maire Pro Tem Jose Sanchez.

Tony Lai, 35 ans, de Monterey Park a été stupéfait lorsqu’il est sorti pour sa promenade tôt le matin pour apprendre que les bruits qu’il entendait dans la nuit étaient des coups de feu.

“Je pensais que c’était peut-être un feu d’artifice. J’ai pensé que cela avait peut-être quelque chose à voir avec le Nouvel An lunaire”, a-t-il déclaré. “Et nous n’avons même pas beaucoup de feux d’artifice ici. C’est bizarre de voir ça. C’est vraiment sûr ici.”

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a visité le parc de Monterey dimanche, rencontrant les victimes et leurs familles ainsi que des responsables locaux. Le massacre a envoyé des ondes de choc dans les communautés asiatiques américaines à travers le pays, incitant la police de San Francisco à New York à intensifier les patrouilles lors des célébrations du Nouvel An lunaire dans leurs propres villes.

Les enquêteurs quittent le Star Ballroom Dance Studio dimanche à Monterey Park, en Californie. (Jae C.Hong/Associated Press)

Mais les groupes de défense des Américains d’origine asiatique ont déclaré que c’était un autre coup dur après des années de violence anti-asiatique très médiatisée à travers le pays.

“Avoir cette tragédie lors de l’une de nos vacances les plus importantes … cela semble très personnel à notre communauté”, a déclaré Connie Chung Joe, PDG de l’organisation à but non lucratif Asian Americans Advancing Justice Southern California.

Le suspect portait ce que Luna a décrit comme un pistolet semi-automatique avec un chargeur étendu, et une deuxième arme de poing a été découverte dans la camionnette où Tran est décédé.

Les responsables de l’application des lois ont suivi la camionnette du suspect à Torrance et y sont finalement entrés. Le corps d’une personne semblait affaissé sur la roue et a ensuite été retiré.