La communauté appelle à soutenir l’industrie de la restauration de l’Okanagan face à la crise des incendies de forêt

Les restaurants de Kelowna sont confrontés à un défi sans précédent à la suite de la pire saison des incendies de forêt de l’histoire de la Colombie-Britannique.

La British Columbia Restaurant and Foodservices Association (BCRFA) appelle la communauté à se rallier derrière les établissements locaux alors qu’ils font face au faible niveau de tourisme causé par les incendies de forêt dévastateurs.

Certains restaurants ont déclaré ne pas avoir un seul client ces derniers jours, et les graves difficultés financières ont poussé certaines entreprises au bord de la fermeture. La BCRFA craint que certains restaurants ne soient obligés de fermer leurs portes, ce qui entraînerait des pertes d’emplois et affaiblirait le tissu communautaire.

En collaboration avec l’Association canadienne pour la santé mentale de Kelowna (ACSM), la BCRFA prend des mesures immédiates pour aider les familles qui ont été évacuées. Ils appellent le public à contribuer à revitaliser l’industrie de la restauration et à aider les personnes déplacées en achetant des cartes-cadeaux et en dînant dans des établissements locaux.

« Votre soutien aux restaurants locaux aide non seulement à garder leurs portes ouvertes, mais garantit également que nous pouvons apporter de l’aide à ceux qui ont perdu leur maison à cause de l’incendie », a déclaré Ian Tostenson, président et chef de la direction de la BCRFA. « Beaucoup de ces restaurants ne proposent pas non plus de commande de cartes-cadeaux en ligne. Nous avons donc mis en place un système dans lequel vous pouvez aider en contribuant via le site Web de la BCRFA. »

Tostenson poursuit en disant que son équipe se rendra ensuite dans les restaurants et achètera les cartes-cadeaux avant de les livrer à l’ACSM.

«Cela nous permet également de soutenir autant de restaurants que possible, tout en donnant la possibilité à des personnes du monde entier de soutenir nos entreprises locales et nos familles évacuées.»

Les évacués peuvent récupérer les cartes-cadeaux fournies par la communauté à Foundry Kelowna à partir du vendredi 25 août.

