La communauté albertaine se regroupe après une effrayante tornade

La communauté de Carstairs, dans le centre de l’Alberta, a passé la journée de dimanche à se regrouper après qu’une énorme tornade a frappé une partie de la ville samedi.

« Je suis dans les services d’urgence depuis 27 ans, et je n’ai jamais eu cette ampleur d’incident de tornade », a déclaré le chef des pompiers de Carstairs, Jordan Schaeffer, dans une interview avec CTV News.

« Cela a été difficile, mais mes équipages ont fait un excellent travail. »

La tornade a frappé vendredi après-midi vers 14 heures, endommageant 14 maisons, selon la GRC.

Schaeffer a déclaré que certaines de ces maisons avaient été détruites.

« Nous avons confirmé que cinq maisons sont complètement endommagées à 100% ou seront complètement radiées », a-t-il déclaré. « Nous connaissons quatre d’entre eux qui sont inexistants à l’heure actuelle. »

Schaeffer a déclaré que deux équipes de pompiers étaient sur place pour aider au nettoyage.

Il a ajouté que la priorité numéro un de la communauté était de s’occuper des familles déplacées par la catastrophe naturelle.

« Nous travaillons avec la GRC ou ils mettent en place des services aux victimes », a-t-il déclaré. « Certains d’entre eux (des familles déplacées) ont des amis chez qui rester.

« Nous veillons à ce que leur santé mentale soit prise en charge. »

Bien qu’aucun blessé n’ait été signalé samedi, 25 vaches et 20 poulets ont été tués. Un cheval a dû être euthanasié.

Schaeffer a également rappelé un effort de sauvetage d’une femme de Carstairs qui était piégée dans le sous-sol d’une maison détruite.

« Nous sommes arrivés sur les lieux (samedi) », a-t-il déclaré. « Un de mes équipages me disait qu’il y avait quelqu’un coincé (au sous-sol).

«Nous sommes allés là-bas – moi-même et les deux pompiers – (et) les membres de la famille, et nous avons commencé à la déterrer.

« Nous pouvions l’entendre parler », a-t-il déclaré. « J’ai reculé pour pouvoir commencer à diriger la scène. Et (avec) l’aide des membres de la famille, des citoyens locaux et de mes deux membres d’équipage, ils ont pu l’extraire et elle n’avait pas une égratignure sur elle.

« Elle a été évaluée par AHS, mais a été relâchée dans sa famille quelques instants plus tard. »

Malgré les événements traumatisants d’une fête du Canada pas comme les autres, Schaeffer a déclaré que l’ambiance dans la communauté dimanche était positive.

« En fait, l’ambiance est vraiment bonne », a-t-il déclaré.

« Cela ressemble beaucoup aux inondations de 2013 à Calgary », a-t-il ajouté. «Oui, c’était un désastre, mais tout le monde est en quelque sorte solidaire.

« Il y a tellement de gens qui disent : « Hé, puis-je aider ? »

« Le plus gros problème en ce moment », a-t-il ajouté, « est (de trouver) un parking pour les véhicules. C’est donc formidable de voir la communauté se rassembler et essayer d’aider ces personnes qui ont subi cette catastrophe.

Schaefer a également exprimé sa gratitude aux premiers intervenants des services de santé de l’Alberta, ainsi qu’aux membres des services d’incendie d’Olds et de Didsbury, « Et la GRC », a-t-il ajouté, « pour avoir fait un excellent travail et les résidents de la région pour nous avoir laissé répondre et respecter zones de réponse.