La communauté aide la communauté avec la collecte de fonds annuelle YMCA Cycle for Strong Kids à Kelowna

Beaucoup de sueur et de sourires au 16e cycle annuel du YMCA pour enfants forts à Kelowna.

Tenu au Centre H2O le 28 mai, les équipes ont sauté sur des vélos stationnaires pendant l’un des quatre créneaux horaires pour amasser des fonds pour les programmes sportifs locaux pour les enfants.

Breanna McDonald du YMCA du sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique a déclaré que les fonds recueillis iront aux programmes d’aide financière, « qui aident une variété de nos offres, des cours de natation aux services d’emploi en passant par les programmes de collations, en passant par un programme appelé Beyond the Bell qui alphabétise les enfants. qui sont sous le seuil de pauvreté.

Le cycle est la plus grande collecte de fonds du YMCA de l’année.

À 10 h le jour de l’événement, les dons avaient largement dépassé l’objectif de 130 000 $.

« Nous avons environ 70 coureurs dans chacune des quatre classes. Chaque coureur fait partie d’une équipe… alors ils sont encouragés à amasser 250 $ chacun. Il a été très vite dépassé. Nous avons aussi des donneurs appariés.

McDonald a déclaré que tous les fonds collectés lors de l’événement resteront locaux et soutiendront les familles de l’intérieur.

« Soutenir le YMCA est tellement formidable parce qu’il y a beaucoup d’organismes de bienfaisance à chaque extrémité du spectre, mais ce que fait le Y, c’est qu’ils remplissent la partie médiane où les gens tombent souvent entre les mailles du filet. Ce que nous faisons, c’est que nous construisons une communauté, et je pense qu’à une époque où la technologie prend le dessus, en particulier pour les enfants, c’est si important pour socialiser, pour encourager la force, pour encourager les opportunités, pour enseigner aux enfants qu’ils peuvent faire des choses difficiles et ils ont une place dans cette communauté.

