La commission vérité sud-coréenne va enquêter sur les adoptions à l’étranger

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Commission vérité et réconciliation de Corée du Sud enquêtera sur les cas de dizaines d’adoptés sud-coréens en Europe et aux États-Unis qui soupçonnent que leurs origines ont été falsifiées ou masquées lors d’une frénésie d’exportation d’enfants du milieu à la fin- 1900.

La décision de jeudi ouvre ce qui pourrait être l’enquête la plus approfondie de la Corée du Sud sur les adoptions à l’étranger à ce jour, après que la frustration suscitée par la rupture des liens familiaux et le blanchiment des statuts et des identités des enfants ait augmenté et ait exigé l’attention du gouvernement.

On pense que les Sud-Coréens adoptés constituent la plus grande diaspora d’adoptés au monde. Au cours des six dernières décennies, environ 200 000 Sud-Coréens – pour la plupart des filles – ont été adoptés à l’étranger. La plupart ont été placés chez des parents blancs aux États-Unis et en Europe dans les années 1970 et 1980.

Après une réunion mardi, la commission a décidé d’enquêter sur 34 adoptés qui ont été envoyés au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis des années 1960 au début des années 1990. Les adoptés disent avoir été retirés à tort de leur famille par le biais de documents falsifiés et de pratiques de corruption.

Ils faisaient partie des 51 adoptés qui ont d’abord soumis leurs demandes à la commission en août par l’intermédiaire du groupe danois des droits coréens, dirigé par l’avocat des adoptés Peter Møller. Les demandes déposées par le groupe de Møller sont depuis passées à plus de 300, et des dizaines d’adoptés de Suède et d’Australie devraient également déposer des demandes vendredi, date limite de la commission pour les demandes d’enquête, a déclaré Møller.

Toute conclusion de la commission pourrait être utilisée par les adoptés pour poursuivre les agences d’adoption ou le gouvernement en dommages-intérêts.

L’enquête s’étendra probablement au cours des prochains mois à mesure que la commission examinera s’il convient d’accepter les demandes soumises après le mois d’août. Les cas considérés comme similaires seront probablement fusionnés pour accélérer les enquêtes, a déclaré le responsable de la commission, Park Young-il.

La commission a déclaré que sa décision d’enquêter sur les 34 cas est intervenue après avoir confirmé par des dossiers que les adoptés avaient été envoyés en Occident par le biais de dossiers manipulés qui les décrivaient à tort comme des orphelins malgré l’existence de parents biologiques, ou falsifiaient leur identité en empruntant les détails d’un à la troisième personne.

La commission a déclaré qu’elle avait également pris en compte une enquête menée en 2021 par le gouvernement néerlandais sur les adoptions étrangères aux Pays-Bas, qui a ensuite conclu que les adoptions en provenance de Corée du Sud et d’autres États d’origine impliquaient des violations majeures des droits humains des enfants et de leurs parents biologiques.

Les adoptés demandent également une ouverture complète de leurs dossiers et ont demandé au gouvernement sud-coréen d’empêcher toute destruction ou altération des documents conservés par les quatre agences d’adoption du pays.

Les demandes citent un large éventail de griefs alléguant une négligence et un manque de diligence raisonnable dans le retrait de dizaines d’enfants de leurs familles dans le cadre d’une surveillance gouvernementale lâche.

Pendant ce temps, le pays était gouverné par une succession de chefs militaires qui voyaient dans les adoptions un moyen d’approfondir les liens avec l’Occident démocratique tout en réduisant le nombre de bouches à nourrir et en éliminant les indésirables socialement. Ceux qui ont été achetés pour adoption dans les années 1970 et 1980 étaient principalement des enfants de familles pauvres qui se sont retrouvés dans des orphelinats et ceux de mères célibataires contraintes d’abandonner leurs nouveau-nés dans les hôpitaux. La loi spéciale sur l’adoption de la Corée du Sud a permis aux agences à but lucratif de manipuler les dossiers et de contourner l’abandon approprié des enfants.

La plupart des adoptés sud-coréens envoyés à l’étranger ont été enregistrés par des agences comme des orphelins légaux trouvés abandonnés dans la rue, une désignation qui a rendu le processus d’adoption plus rapide et plus facile. Mais bon nombre des soi-disant orphelins avaient des parents qui pouvaient être facilement identifiés et retrouvés.

Certains des adoptés disent avoir découvert que les agences avaient changé d’identité pour remplacer d’autres enfants décédés ou tombés trop malades pour voyager, ce qui rendait souvent impossible de retrouver leurs racines.

Les adoptés ont demandé à la commission d’enquêter largement sur les agences pour falsification et manipulation de dossiers et pour avoir prétendument procédé à des adoptions sans le consentement approprié des parents biologiques.

Ils veulent que la commission établisse si le gouvernement était responsable des pratiques de corruption et si les adoptions étaient alimentées par des paiements et des dons de plus en plus importants de parents adoptifs qui auraient pu motiver les agences à créer leur propre offre.

Les 34 adoptés dont les dossiers ont été acceptés par la commission ont été placés par l’intermédiaire des Holt Children’s Services et du Korea Social Service. L’enquête de la commission inclurait éventuellement l’Eastern Social Welfare Society et les Korea Welfare Services si elle accepte les cas qui devraient être soumis vendredi par des adoptés en Australie et en Suède.

Les agences n’ont pas immédiatement publié de commentaires sur la décision de la commission d’enquêter sur les adoptions à l’étranger.

Le gouvernement sud-coréen n’a jamais reconnu sa responsabilité dans les problèmes de droits humains liés à ses adoptions à l’étranger, qui ont longtemps été décrites comme une réponse sociale aux enfants désespérés qui ont besoin d’une famille.

Mais les dossiers gouvernementaux et diplomatiques obtenus par l’Associated Press indiquent que les responsables savaient que la plupart des enfants envoyés à l’étranger n’étaient pas vraiment orphelins.

Plusieurs documents décrivant des réunions politiques entre des responsables du ministère de la Santé et des représentants d’agences dans les années 1980 montrent que les responsables étaient conscients que le système d’adoption du pays exposait les enfants au risque de traite. Cependant, le gouvernement n’a pas utilisé de mesures significatives pour éliminer ce que les responsables ont décrit comme des «problèmes d’admission», y compris les organismes de paiement fournis aux hôpitaux et aux orphelinats pour les enfants qu’ils ont recueillis.

La loi spéciale sur l’adoption révisée dans les années 1970 a accordé aux chefs d’agences des droits de tutelle étendus, y compris la possibilité de placer des enfants avec des parents étrangers sans la supervision des tribunaux.

La loi sur l’adoption est toujours en vigueur, mais en 2013, le gouvernement sud-coréen a commencé à exiger que les adoptions étrangères passent par les tribunaux de la famille, mettant fin à une politique de plusieurs décennies autorisant les agences privées à dicter les abandons d’enfants, le transfert de garde et l’émigration.

Kim Tong-hyung, Associated Press