La commission vérité colombienne fait un rapport cinglant sur la guerre civile

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

La commission est composée d’universitaires et de représentants de groupes de la société civile et a été créée dans le cadre d’un accord de paix de 2016 entre le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie qui a mis fin à cinq décennies de conflit au cours duquel au moins 450 000 personnes ont été tuées.

BOGOTA, Colombie — Une commission vérité a présenté mardi son rapport final sur le conflit armé colombien, exhortant le gouvernement, les militaires et les groupes rebelles qui se battent encore dans la campagne à reconnaître les souffrances endurées par les victimes et à veiller à ce que les différends politiques ne soient plus résolus par la violence. .

Il a été chargé de documenter les crimes de guerre et de publier ses conclusions dans un format numérique qui sera accessible au public. La commission a également émis une série de recommandations visant à empêcher de futurs conflits de s’enraciner en Colombie, y compris des changements dans la politique antidrogue et des transformations dans les forces militaires du pays.

Le rapport de 900 pages indique que 50 000 personnes ont été enlevées entre 1990 et 2018 à la suite du conflit armé colombien, souvent par des groupes rebelles qui ont gardé des otages contre rançon. Il a également mentionné que plus de 7 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer et que 56 000 civils ont été tués par les forces armées colombiennes, dont 6 300 personnes assassinées dans des zones reculées et présentées aux autorités comme des combattants rebelles tués au combat.