La Commission scolaire St. Charles se demande si des changements devraient être apportés à la politique de transfert des élèves – Shaw Local

Les membres du conseil scolaire St. Charles débattent de l’opportunité de modifier la politique du district permettant aux élèves d’être transférés dans une autre école élémentaire du district.

La question a été discutée lors de la réunion du comité des politiques du conseil scolaire St. Charles le 28 novembre. Le placement administratif, connu sous le nom de plafonnement et d’envoi, se produit lorsque le nombre de nouvelles inscriptions dans un niveau scolaire spécifique d’une école de zone de fréquentation dépasse les directives sur la taille des classes pour ce niveau scolaire donné, a déclaré le directeur exécutif de l’enseignement primaire Jarrod Buxton aux membres du conseil scolaire.

Les élèves nouvellement inscrits seront envoyés dans une école partenaire du district avec le transport D303 chargé du transport des élèves vers et depuis l’école.

“Lorsqu’un nouvel élève est plafonné, les parents ont la possibilité d’envoyer également des frères et sœurs à l’école partenaire, en gardant leurs familles ensemble”, a déclaré Buxton.

Actuellement, il y a 47 élèves dans tout le district qui fréquentent une école partenaire en raison d’un plafond de niveau scolaire en tant qu’élève plafonné ou frère d’un élève plafonné, a-t-il déclaré. Cela comprend 10 élèves de maternelle, sept élèves de première année, six élèves de deuxième année, huit élèves de troisième année, neuf élèves de quatrième année et sept élèves de cinquième année.

En plus de plafonner et d’envoyer, le parent ou le tuteur d’un élève peut demander le transfert de son enfant dans une école de district autre que celle attribuée. Cela se fait actuellement au plus tôt à 8 h le premier mardi suivant la semaine de relâche ou au plus tard à 16 h le troisième lundi suivant la semaine de relâche.

Après avoir dépassé plus de 200 demandes, le nombre de demandes de dérogation a régulièrement diminué, a déclaré Buxton.

“Actuellement, nous avons 93 élèves pour cette année qui fréquentent une école sur dérogation”, a-t-il déclaré.

L’administration propose qu’à partir de l’année scolaire 2023-2024, les élèves qui fréquentent une école élémentaire en vertu d’une dérogation pour l’année scolaire 2022-23 puissent terminer leurs études élémentaires à l’école à laquelle ils sont actuellement dispensés. À partir de l’année prochaine, il n’y aurait plus de nouvelles demandes de dérogation intra-district, a déclaré Buxton.

“Ce processus disparaîtrait”, a-t-il déclaré.

De plus, les élèves placés administrativement dans une école primaire auraient la possibilité de rester dans cette école tant que leur famille assume la responsabilité du transport, en supposant qu’il y ait une place dans leur école de zone de fréquentation.

Buxton a déclaré que les nouvelles règles proposées offriraient plusieurs avantages, notamment en aidant à alléger le fardeau du service des transports du district. Il a noté qu’à l’échelle nationale et locale, il y a une grave pénurie de chauffeurs de bus.

Le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois recommande que les trajets en bus soient limités à pas plus d’une heure aller simple dans la mesure du possible.

“Actuellement, nous avons plusieurs itinéraires d’une durée de plus d’une heure”, a déclaré Buxton.

Il a déclaré que les révisions proposées sont également nécessaires pour s’aligner sur la valeur fondamentale d’appartenance du district et pour permettre aux bâtiments de planifier efficacement la dotation en personnel, l’embauche et l’attribution de l’espace pour l’année scolaire à venir.

Les membres du Conseil ont demandé des informations supplémentaires pour appuyer les changements. Ils prévoient de discuter à nouveau de la question lors de leur réunion du comité des politiques du 30 janvier.

Becky McCabe, membre du conseil d’administration, n’était pas totalement convaincue par la proposition.

“Je pense qu’il y a des besoins des familles qui pourraient être résolus en allant dans une autre école et ils n’ont pas le luxe de déménager”, a-t-elle déclaré.

Le vice-président du conseil d’administration, Joseph Lackner, a déclaré qu’il essayait de comprendre “quel sentiment d’appartenance cela améliore-t-il vraiment?”

“J’essaie de vraiment comprendre quel est le résultat positif”, a-t-il déclaré.

Buxton a dit que c’était un bon point.

“Nous savons qu’il n’y a pas de réponse parfaite ici”, a-t-il déclaré. “Le fait de leur permettre de terminer leur scolarité élémentaire dans cette école aide à honorer ces relations qui ont été construites.”

Lackner a déclaré que la commission scolaire pourrait vouloir attendre de voir certains des résultats d’une étude démographique en cours.

“Cela va nous donner une meilleure fenêtre sur le potentiel de changement de population au fil du temps que je pense que nous avons eu dans le passé”, a-t-il déclaré.

Jillian Barker, membre du conseil d’administration, a accepté.

“C’est un bon début de conversation à ce sujet”, a-t-elle déclaré.

Barker a déclaré que les besoins sociaux et émotionnels d’un élève pourraient être une raison pour permettre à un élève de transférer.

“Il y a des situations où l’intimidation a lieu et un enfant n’a plus le sentiment d’appartenir à une école”, a-t-elle déclaré.