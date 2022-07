La Commission scolaire St. Charles examine les besoins en bâtiments du district pour un plan à long terme – Shaw Local

La Commission scolaire St. Charles veut s’assurer que les bâtiments du district répondent aux besoins actuels et futurs du district.

Un comité de planification des établissements d’enseignement, composé de membres de la communauté et du personnel, a travaillé à l’élaboration d’un plan directeur complet à long terme des établissements d’enseignement. La dernière fois que le plan a été mis à jour, c’était en 2008.

Le comité s’est penché sur des priorités telles que s’assurer que tous les espaces d’apprentissage du district sont égaux; répondre aux besoins de programmes éducatifs dans chacun des bâtiments ; résoudre les problèmes d’accessibilité dans certains des bâtiments du district et aborder ou améliorer la sécurité des élèves dans tout le district.

“Nous avons besoin d’une idée de ce que le conseil apprécie et d’un classement de ce que le conseil apprécie”, a déclaré Justin Attaway, surintendant adjoint du district pour les services aux entreprises et directeur financier, aux membres du conseil lors de la retraite du conseil le 9 juillet. ‘est en train de réfléchir à ce que nous allons faire pour les projets et comment l’argent va être alloué, nous avons besoin d’un moyen d’équilibrer cela. Il y a une longue liste d’éléments que nous pouvons faire, mais nous avons besoin d’un moyen de déterminer le niveau d’importance de chacun de ces éléments. »

Attaway a parlé des plans pour qu’un consultant fasse des projections d’inscription et une analyse de l’utilisation des capacités de tous les bâtiments du district.

“Ces deux éléments sont vraiment importants et doivent vraiment aller de pair”, a-t-il déclaré. “Nous ne pouvons pas parler de projections d’inscriptions tant que nous ne savons pas quel type d’espace nous avons vraiment vraiment disponible dans nos bâtiments.”

Une partie de cette étude consistera à déterminer comment le district utilise actuellement les bâtiments, combien d’espace le district a maintenant et combien d’espace le district pourrait avoir, selon ce que le district fait avec certains programmes.

“Bien qu’un programme spécial puisse exister dans un bâtiment, il peut y avoir des avantages à le déplacer dans un autre bâtiment qui peut libérer de l’espace dans un certain bâtiment où nous devenons surpeuplés”, a déclaré Attaway. « Nous avons vraiment besoin de comprendre la capacité de nos bâtiments, actuelle et potentielle, avant de parler d’analyse des inscriptions. Parce que nous ne savons pas où se trouvent nos points de pression tant que nous ne savons pas combien d’espace pourrait être disponible dans les bâtiments.

Le surintendant de l’école St. Charles, Paul Gordon, a également parlé de l’importance d’utiliser un démographe pour aider le district à planifier l’avenir.

“Nous avons un besoin critique que ce démographe vienne et nous donne vraiment une analyse approfondie de l’endroit où nous allons, de ce que nous faisons et de la façon dont les inscriptions d’étudiants vont se présenter non seulement aujourd’hui, mais aussi demain”, a déclaré Gordon.