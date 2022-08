La Commission scolaire St. Charles embauche un démographe pour effectuer les inscriptions et les études sur les installations – Shaw Local

Le district scolaire St. Charles va de l’avant avec une étude détaillée des inscriptions ainsi qu’une étude de la capacité des installations pour s’assurer que le district utilise ses bâtiments actuels de manière efficace.

Lors de sa réunion de lundi, la Commission scolaire St. Charles a approuvé l’embauche d’un démographe qui effectuera à la fois une étude sur les inscriptions et une étude sur la capacité dans le cadre des efforts visant à élaborer un plan directeur complet à long terme des établissements d’enseignement.

RSP & Associates propose de faire l’étude d’inscription au coût de 22 000 $ et l’étude de capacité au coût de 27 650 $. D’autres propositions uniquement pour l’étude sur les inscriptions allaient de 16 000 $ à 19 700 $.

“Dans toutes les conversations que nous avons eues avec ces démographes, RSP s’est vraiment hissé au sommet en termes de détails et de ce qu’ils incluent dans leur processus”, a déclaré Justin Attaway, surintendant adjoint du district pour les services aux entreprises, aux membres du conseil scolaire à réunion du comité des services aux entreprises du conseil le 1er août.

Cela comprend la collecte et l’analyse de données indépendantes et l’inclusion de données démographiques sur les étudiants dans l’analyse, a-t-il déclaré. En outre, RSP était la seule entreprise à proposer une étude de capacité pouvant être associée à l’étude d’inscription, a déclaré Attaway.

Comme proposé, RSP effectuerait l’analyse des capacités en septembre ou octobre et l’analyse des inscriptions en octobre ou novembre. Il est prévu que RSP présente les données et l’analyse au conseil d’administration en janvier.

Un comité de planification des établissements d’enseignement, composé de membres de la communauté et du personnel, a travaillé à l’élaboration d’un plan directeur complet à long terme des établissements d’enseignement. La dernière fois que le plan a été mis à jour, c’était en 2008.

Le comité s’est penché sur des priorités telles que s’assurer que tous les espaces d’apprentissage du district sont égaux; répondre aux besoins de programmes éducatifs dans chacun des bâtiments ; résoudre les problèmes d’accessibilité dans certains bâtiments du quartier ; et aborder ou améliorer la sûreté et la sécurité des élèves dans tout le district.

Le surintendant Paul Gordon a parlé de l’importance d’utiliser un démographe pour aider le district à planifier l’avenir.

“Nous avons un besoin critique que ce démographe vienne et nous donne vraiment une analyse approfondie de l’endroit où nous allons, de ce que nous faisons et de la façon dont les inscriptions d’élèves vont non seulement ressembler aujourd’hui, mais aussi demain”, a déclaré Gordon lors de la conférence de la commission scolaire. retraite le 9 juillet.