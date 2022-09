Le budget des fonds de fonctionnement du district scolaire St. Charles pour l’exercice 2022-2023 devrait avoir un léger excédent d’environ 10 000 $.

Les membres de la Commission scolaire ont approuvé lundi à l’unanimité le budget qui affiche des revenus au budget de fonctionnement de 200 155 489 $ et 200 144 520 $ en dépenses, pour un surplus de 10 969 $. Le budget des fonds de fonctionnement comprend le fonds d’éducation, le fonds de fonctionnement et d’entretien, le fonds de transport et le fonds de roulement.

En s’adressant aux membres du conseil scolaire lors de la réunion du comité des services aux entreprises du 1er août, Justin Attaway, surintendant adjoint du district pour les services aux entreprises, a noté qu’en examinant tous les fonds, il y avait toujours un déficit prévu de 3,8 millions de dollars.

“Cependant, cela est considérablement réduit par rapport au premier projet de budget, qui affichait un déficit de 5,9 millions de dollars”, a déclaré Attaway. « Dans ce déficit de 3,8 millions de dollars, il y a 3 millions de dollars de projets de construction ponctuels dans le plan d’amélioration des immobilisations du district. Ce sont des dépenses ponctuelles qui ne sont pas reportées d’année en année.

Les fonds devraient augmenter à la fois du côté des revenus et des dépenses. On estime que les revenus totaux de tous les fonds augmenteront de 3,64 % et que les revenus totaux des fonds de fonctionnement augmenteront de 5,28 %.

On estime que les dépenses totales de tous les fonds augmenteront de 4,05 % et que les dépenses totales des fonds de fonctionnement augmenteront de 5,29 %.