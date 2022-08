La Commission scolaire St. Charles approuve l’entente d’entretien des routes avec le village de Wayne – Shaw Local

Le conseil scolaire St. Charles a approuvé une entente de deux ans avec le village de Wayne qui aiderait à payer l’entretien du chemin Country Club suite à l’usure causée par les autobus scolaires du district.

Le conseil scolaire lundi soir a voté 5 contre 2 pour approuver l’accord, qui exige que le district paie 300 $ par an pour chaque bus circulant sur Country Club Road pour aider à compenser le coût de l’entretien des routes. Sur la base des itinéraires de bus actuels du district, le district paierait à Wayne une redevance annuelle de 5 400 $.

Les membres du conseil d’administration Jillian Barker et Kate Bell ont voté « non ».

“Je ne suis pas d’accord avec cela”, a déclaré Barker. « Je pense que cela crée un horrible précédent. C’est du jamais vu. Et nous devons vraiment penser au fait qu’un organisme taxateur impose maintenant un autre organisme fiscal. Cela n’a tout simplement pas de sens et c’est une préoccupation.

Barker a déclaré que les procureurs du district avaient examiné l’accord “et ils ont dit qu’ils n’avaient jamais entendu parler d’un autre district dans lequel ce genre de situation se produisait”.

Justin Attaway, surintendant adjoint du district pour les services aux entreprises, a noté que Country Cub Road est une route locale que Wayne doit entretenir.

“La plupart des routes sur lesquelles U46 conduit ses bus sont des routes de comté et d’État, donc Wayne n’est pas responsable de ces routes”, a déclaré Attaway. «Le comté de Kane ou le ministère des Transports de l’Illinois seraient responsables de ces routes. L’une des raisons pour lesquelles cela se produit est que Wayne n’a pas la capacité d’augmenter les impôts comme St. Charles le fait pour ses routes, ils doivent donc chercher d’autres moyens de gérer une partie de l’entretien dont ils disposent.

Barker a déclaré que les autobus scolaires U46 roulent dans les rues résidentielles. Cependant, elle a noté que seul le district scolaire St. Charles est tenu de payer ces frais.

Attaway a déclaré qu’il ne savait pas si le village prévoyait de faire signer à U46 un accord similaire.

“Quand j’ai posé la question, ils ont dit qu’il arrivait à D303 parce que nos bus ont été observés plusieurs fois sur la route et personne n’a passé d’appels téléphoniques à propos des bus U46”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la modification des itinéraires de bus du district pour éviter Country Club Road est prohibitive en raison du temps supplémentaire ajouté à chaque itinéraire, ce qui peut également entraîner des bus supplémentaires traversant les quartiers résidentiels.

«Bien que l’administration ait réduit le nombre d’itinéraires qui parcourent Country Club Road de 40 itinéraires au cours de l’année scolaire 2020-21 à 18 itinéraires au cours de l’année scolaire 2021-22, le village est toujours préoccupé par le potentiel d’usure excessive sur les routes », dit-il.

Attaway a déclaré que la demande de Wayne est conforme à la loi.

“C’est légal dans leur code municipal”, a-t-il déclaré. « La plupart des municipalités ont une stipulation dans leur code municipal qui exempte spécifiquement les véhicules du gouvernement de la limite de poids. Cependant, comme Wayne ne conduit pas de gros véhicules sur les routes, il n’y a pas la même stipulation dans son code municipal. Selon nos avocats, c’est absolument conforme à la loi, qu’ils puissent nous demander de le faire.

Bell a déclaré qu’elle n’était pas non plus à l’aise avec l’accord.

“Cela ne me convient tout simplement pas et c’est complètement inconnu”, a déclaré Bell.

Matthew Kuschert, membre du conseil d’administration, a également soulevé des problèmes avec l’accord. Cependant, il pensait que l’approbation de l’accord valait mieux que le district scolaire soit condamné à une amende par le village.

Le district scolaire de St. Charles pourrait être condamné à une amende de 300 $ pour chaque infraction, a déclaré le membre du conseil Ed McNally.

“J’ai la même réserve et depuis le début”, a-t-il déclaré. «Cela ne semble pas juste, mais parfois vous êtes au-dessus d’un baril légal et je pense que nous sommes en quelque sorte ici. Financièrement, il serait peut-être plus logique de l’accepter.

Becky McCabe, membre du conseil d’administration, avait des préoccupations similaires, mais a décidé de soutenir l’accord.

« Cela ne semble tout simplement pas être une bonne façon intergouvernementale de résoudre un problème », a-t-elle déclaré. “Mais je sens que je dois être financièrement responsable du district.”