La commission scolaire du Wisconsin vote en faveur de l’interdiction du drapeau de la fierté

WALES, Wis. (AP) – Un conseil scolaire du Wisconsin a voté en faveur d’une politique interdisant aux enseignants et au personnel d’afficher des drapeaux de la fierté gay et d’autres éléments que les responsables du district considèrent comme de nature politique.

Le conseil scolaire de Kettle Moraine a voté à l’unanimité mardi pour maintenir en place un code de conduite que le surintendant a récemment interprété comme interdisant aux employés du district d’afficher des messages politiques ou religieux, y compris des drapeaux de fierté, et des panneaux Black Lives Matter et We Back the Badge. Le personnel peut également ne pas dire dans les e-mails quels sont ses pronoms préférés.

Le surintendant Stephen Plum a récemment déclaré au conseil que l’interprétation par le district d’une politique qui interdit aux membres du personnel d’utiliser leurs postes pour promouvoir la politique partisane, les opinions religieuses et la propagande à des fins personnelles, monétaires ou non monétaires a changé à la suite d’une analyse juridique.

La plupart de ceux qui ont pris la parole lors de la réunion du conseil d’administration de mardi se sont opposés à la politique. La période de consultation publique a été plafonnée à une heure, malgré un appel de la foule pour la prolonger.

“Si vous avez une politique qui dit ‘rien de politique’, cela signifie-t-il que vous ne pouvez pas avoir une pancarte qui dit ‘Soutenez nos troupes’ ou ‘Croyez les femmes’ ou ‘Sauvez la planète?’ Selon les définitions de certaines personnes, toutes ces choses sont politiques », a déclaré Christine Donahoe, avocate à l’American Civil Liberties Union of Wisconsin.

Donahoe a déclaré qu’elle examinait de près la politique et une politique similaire approuvée l’automne dernier par le district scolaire de Waukesha, à proximité.

“Cela ressemble vraiment à des attaques ciblées sur des points de vue spécifiques, comme les communautés LGBT, ou à des espaces d’accueil et de sécurité pour les étudiants de couleur”, a déclaré Donahoe.

Plus de 13 000 personnes ont signé une pétition en ligne s’opposant à la politique de Kettle Moraine lancée par deux lycéens locaux, Bethany Provan et Brit Farrar.

“Avoir un drapeau arc-en-ciel dans votre chambre ne pousse pas vos croyances sur quelqu’un”, a déclaré Provan à WITI-TV. “C’est juste dire, ‘Hey, vous êtes les bienvenus ici, et nous vous soutenons.'”

The Associated Press