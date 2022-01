La commission scolaire du Tennessee interdit la bande dessinée sur l’Holocauste « Maus » d’Art Spiegelman

Un conseil scolaire du Tennessee a voté pour retirer le roman graphique « Maus », lauréat du prix Pulitzer, d’un programme d’arts du langage en huitième année en raison de préoccupations concernant le blasphème et une image de nudité féminine dans sa représentation des Juifs polonais qui ont survécu à l’Holocauste.

Le vote du 10 janvier par le conseil scolaire du comté de McMinn, qui n’a commencé à attirer l’attention que mercredi, intervient au milieu d’un certain nombre de batailles dans les systèmes scolaires à travers les pays alors que les conservateurs ciblent les programmes sur les enseignements sur l’histoire de l’esclavage et du racisme en Amérique.

« Je suis un peu déconcerté par cela », a déclaré Art Spiegelman, l’auteur de « Maus », à CNBC dans une interview mercredi, interrogé sur le vote unanime du conseil d’administration de McMinn pour interdire au livre, qui parle de ses parents, de continuer à utiliser dans le programme scolaire.

« Cela me laisse la mâchoire ouverte, comme, ‘Quoi?’ » a déclaré Spiegelman, 73 ans, qui n’a appris l’interdiction qu’après l’objet d’un tweet mercredi – un jour avant le jour du souvenir de l’Holocauste.

Il a qualifié la commission scolaire d' »orwellienne ».

Spiegelman a également déclaré qu’il soupçonnait que ses membres étaient moins motivés par quelques jurons légers et plus par le sujet du livre, qui raconte l’histoire de ses parents juifs dans les camps de concentration nazis, le meurtre de masse d’autres juifs par les nazis, son le suicide de sa mère alors qu’il n’avait que 20 ans et sa relation avec son père.

« J’ai rencontré tellement de jeunes qui … ont appris des choses grâce à mon livre », a déclaré Spiegelman à propos de « Maus ». L’image dans le livre qui a suscité des objections de la part du conseil était celle de sa mère.

« Je comprends aussi que le Tennessee est manifestement fou », a déclaré Spiegelman. « Il se passe quelque chose de très, très détraqué là-bas. »

La présidente du conseil d’administration, Sharon Brown, n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

« Maus » dépeint les Juifs comme des souris et les chats sont des Allemands nazis – qui avaient une histoire notoire d’interdiction et de brûlage de livres. Il a remporté de nombreux prix, dont un prix Pulitzer en 1992.

Procès-verbal de la réunion du 10 janvier de la Commission scolaire McMinn montrent que le directeur de l’école Lee Parkison a ouvert la session en disant: « Les valeurs du comté sont comprises. Il y a un langage grossier et répréhensible dans ce livre et sachant cela et entendant beaucoup d’entre vous et en discutant, deux ou trois d’entre vous est venu à mon bureau pour en discuter. »

Parkison a déclaré qu’il avait « consulté notre avocat » et que par conséquent « nous avons décidé que la meilleure façon de corriger ou de gérer le langage de ce livre était de le caviarder ».

« Considérant le droit d’auteur, nous avons décidé de le caviarder pour nous débarrasser des huit jurons et de l’image du

femme à qui on s’est opposé », a déclaré Parkison.

Mais les membres du conseil d’administration craignaient que cela ne viole le droit d’auteur du livre, selon le procès-verbal.

Un membre, Tony Allman, a été cité dans le procès-verbal comme ayant déclaré: « Être dans les écoles, les éducateurs et tout ce dont nous n’avons pas besoin pour activer ou promouvoir ce genre de choses. »

« Cela montre des gens pendus, ça les montre en train de tuer des enfants, pourquoi le système éducatif promeut-il ce genre de choses, ce n’est ni sage ni sain », a déclaré Allman, selon le procès-verbal.

Julie Goodin, une directrice adjointe, a répondu à Allman en disant: « Je peux parler d’histoire, j’étais professeur d’histoire et il n’y a rien de joli dans l’Holocauste et pour moi, c’était une excellente façon de dépeindre une période horrible de l’histoire. «

« M. Spiegelman a fait de son mieux pour dépeindre sa mère décédée et nous sommes dans près de 80 ans. C’est difficile pour cette génération, ces enfants ne connaissent même pas le 11 septembre, ils ne sont même pas nés », a déclaré Goodin, selon aux minutes. « Pour moi, c’était sa façon de transmettre le message. Les mots sont-ils répréhensibles? Oui, personne ne pense qu’ils ne le sont pas, mais en supprimant la première partie, cela ne change pas le sens de ce qu’il essaie de dépeindre et le droit d’auteur. »