La commission scolaire démissionne après s’être moquée des parents lors de la réouverture; Le président Biden visite l’usine de fabrication de Pfizer: dernières mises à jour du COVID-19

Vendredi, le président Joe Biden a visité une usine de fabrication de Pfizer au Michigan et a souligné la sécurité des vaccins, affirmant que les Américains devraient se faire vacciner « quand c’est votre tour et disponible ».

Il a supplié les Américains de se faire vacciner alors qu’il cherchait à souligner la vaste entreprise de son administration pour accélérer la production et la distribution des vaccins COVID-19.

Le message du président est venu au milieu des retards signalés dans l’expédition des vaccins en raison des tempêtes hivernales à travers le pays. Andy Slavitt, conseiller principal de la Maison Blanche pour la réponse au COVID-19, a déclaré que les partenaires fédéraux prévoyaient de faire des livraisons samedi et que les doses en retard devraient être livrées « dans la semaine prochaine. »

« Je ne peux pas vous donner une date à laquelle cette crise prendra fin. Mais je peux vous dire que nous faisons tout notre possible pour que ce jour arrive le plus tôt possible », a déclaré Biden après avoir visité les installations de Pfizer.

Dans les gros titres:

►Après une confusion précoce, la plupart des hôpitaux, des cliniques et des centres de vaccination ont maintenant des protocoles et des systèmes en place pour s’assurer que chaque dernière dose de vaccin est utilisée.

►Les États-Unis prévoient d’ouvrir cinq autres centres de vaccination communautaires, dont un à Philadelphie et quatre en Floride, à Orlando, Miami, Jacksonville et Tampa, a déclaré vendredi Salvitt.

►La FDA examine les données de l’essai de vaccin Johnson & Johnson et prévoit de consulter le comité consultatif indépendant de l’agence le 26 février. « Nous devrions les entendre bientôt », a déclaré vendredi le Dr Anthony Fauci.

►Pfizer a déclaré vendredi qu’il cherchait l’autorisation de stocker son vaccin dans des congélateurs pharmaceutiques normaux, au lieu des températures ultra-froides que les doses exigent actuellement.

►La Californie prévoit de réserver 10% des premières doses de vaccin aux éducateurs, au personnel scolaire et aux fournisseurs de services de garde à partir de mars pour aider à ramener les enfants dans les salles de classe, a déclaré vendredi le gouverneur Gavin Newsom.

► Les experts affirment que les États-Unis pourraient rapidement étendre l’offre limitée de tests du pays et améliorer la vitesse en autorisant des tests antigéniques rapides sur papier. L’inconvénient: les tests rapides sont moins précis que les tests de laboratoire, qui prennent plus de temps à compléter et coûtent 100 $ ou plus.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,0 millions de cas confirmés de coronavirus et 495000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 110,8 millions de cas et 2,45 millions de décès. Plus de 78,1 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 59,5 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: «Il ne devrait pas être mort»: Un an après la mort de leur père du COVID-19, la famille fait face à leur perte.

Tout le conseil scolaire démissionne après s’être moqué des parents lors d’une réunion en direct à la réouverture

Le président et trois membres d’un conseil scolaire californien ont démissionné après s’être moqués des parents lors d’une réunion en direct sur la réouverture de l’école qu’ils semblaient penser privée.

Greg Hetrick, surintendant du district scolaire élémentaire d’Oakley Union dans le comté de Costa, a annoncé que les membres du conseil avaient remis leur démission dans une lettre adressée vendredi à la communauté scolaire, qualifiant cette situation de «situation malheureuse».

La vidéo de la réunion de mercredi soir a circulé sur les réseaux sociaux et semble capturer les membres du conseil se moquant des parents qui ont écrit des lettres pour demander au conseil de rouvrir les écoles au milieu de la pandémie de coronavirus. «Ils veulent s’en prendre à nous parce qu’ils veulent que leurs baby-sitters reviennent», a déclaré la présidente du conseil Lisa Brizendine.

Les membres du conseil utilisent également des jurons et rient des parents qui consomment de la marijuana à des fins médicales. Vers la fin de l’enregistrement, les membres du conseil semblent choqués de recevoir un message les alertant que le livestream est public. Dans un communiqué, les membres du conseil ont exprimé leurs « excuses les plus sincères » et ont déclaré qu’ils « regrettaient profondément les commentaires qui avaient été faits lors de la réunion ».

Votre Apple Watch, Fitbit pourrait-il aider à ralentir la pandémie?

De plus en plus de preuves suggèrent qu’une montre intelligente ou portable comme un Fitbit pourrait aider à avertir les porteurs d’une infection potentielle au COVID-19 avant un résultat de test positif.

Les appareils portables tels que l’Apple Watch, la montre intelligente Samsung Galaxy, le Fitbit et d’autres appareils peuvent collecter des données sur le cœur et l’oxygène, ainsi que sur les niveaux de sommeil et d’activité. Les chercheurs étudient si les données de santé d’un corps pourraient signaler une infection à COVID-19 imminente.

Une infection au COVID-19 peut ne pas être imminente pour une personne dont les données cardiaques ou d’activité suggèrent une infection potentielle. Mais la probabilité accrue – et la capacité d’alerter le patient pour qu’il soit testé et éventuellement mis en quarantaine – pourrait fournir un outil vital pour prévenir la propagation de la maladie et la suivre, selon les chercheurs.

De telles découvertes, si elles sont avérées, pourraient conduire à des alertes médicales à distance pour d’autres virus possibles, la grippe et un stress excessif.

Le ministre argentin de la Santé démissionne suite au scandale des vaccins

Le président Alberto Fernández a démis le ministre argentin de la Santé vendredi après qu’un journaliste local bien connu a déclaré qu’il avait reçu une vaccination contre le coronavirus de préférence après en avoir demandé une au ministre.

Le président « a chargé son chef de cabinet de demander la démission du ministre de la Santé » Ginés González García, responsable de la stratégie gouvernementale COVID-19, a déclaré un responsable du gouvernement, qui n’était pas autorisé à divulguer l’information et s’est entretenu avec The Associated Appuyez sur sous condition d’anonymat.

Les tirs font suite à des informations ces derniers jours selon lesquelles des maires, des législateurs, des militants et des personnes proches du pouvoir politique ont reçu des vaccins alors qu’ils ne faisaient pas partie du groupe prioritaire des médecins, du personnel de santé et des personnes âgées autorisés à les recevoir.

Le vaccin Pfizer à deux doses est là pour rester, malgré une nouvelle étude

Une nouvelle étude en Israël a relancé le débat public vendredi sur l’espacement entre les deux doses de vaccin COVID-19, mais le gouvernement américain ne bouge pas dans son engagement envers le calendrier initial.

Le vaccin Pfizer-BioNTech pourrait être tout aussi efficace si l’écart entre les doses est plus large que les 21 jours recommandés, selon la nouvelle étude israélienne. Si les doses pouvaient être administrées plus séparément, davantage de personnes pourraient être protégées plus rapidement. Les stocks de vaccins, qui restent assez limités actuellement, devraient augmenter à la fin du printemps.

Mais les responsables gouvernementaux veulent s’en tenir au calendrier de dosage qui s’est avéré scientifiquement efficace, avertissant que sa modification pourrait affaiblir l’efficacité du vaccin contre les variantes, voire entraîner la création de nouvelles variantes qui échappent à cette protection.

Le calendrier actuel fournit « une réponse optimale lorsque vous avez affaire à des variantes », a déclaré vendredi le Dr Anthony Fauci, le principal médecin spécialiste des maladies infectieuses du pays, lors d’une conférence de presse.

L’Afrique atteint 100000 décès connus par COVID-19

L’Afrique a dépassé 100000 décès confirmés dus au COVID-19 alors que le continent salué pour sa réponse précoce à la pandémie se bat maintenant avec une résurgence dangereuse et l’oxygène médical est souvent désespérément à court.

Le continent de 54 pays de quelque 1,3 milliard d’habitants a à peine vu l’arrivée de fournitures à grande échelle de vaccins COVID-19, mais une variante du virus dominant en Afrique du Sud pose déjà un défi aux efforts de vaccination. Pourtant, si des doses sont disponibles, le continent devrait être en mesure de vacciner 35% à 40% de sa population avant la fin de 2021 et 60% d’ici la fin de 2022, a déclaré John Nkengasong, directeur des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies. .

Les responsables de la santé qui ont poussé un soupir de soulagement l’année dernière alors que les pays africains n’ont pas vu un grand nombre de décès dus au COVID-19 font maintenant état d’une augmentation du nombre de décès. Vendredi, le CDC africain a déclaré que le nombre total de décès était de 100 294.

