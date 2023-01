La commission scolaire de Batavia votera pour tenter à nouveau un référendum de 140 millions de dollars – Shaw Local

La commission scolaire de Batavia décidera la semaine prochaine si elle demande à nouveau aux résidents la permission d’emprunter 140 millions de dollars pour des projets de construction.

Le conseil a prévu une réunion spéciale à 18 h le 10 janvier au Rosalie Jones Administration Center, 335 W. Wilson St.

La question référendaire proposée indique que l’argent serait dépensé pour remplacer les écoles élémentaires HC Storm et Louise White, ainsi que pour les travaux de réparation, d’entretien et de sécurité dans d’autres écoles.

C’est la même proposition que les électeurs ont rejetée de justesse le 8 novembre. Il y a eu 7 060 votes « non » et 7 036 votes « oui ».

Le district a mené une sondage après l’échec, demander aux gens pourquoi ils pensaient que la demande avait été rejetée. Environ 1 700 personnes ont répondu, selon un rapport présenté lors d’une réunion du conseil d’administration le 20 décembre.

La raison n° 1 invoquée était que les gens croyaient que les taxes foncières augmenteraient trop. Deuxièmement, les gens ne font pas confiance aux dirigeants du district avec de l’argent supplémentaire, selon l’enquête. « Je n’ai pas aimé la démolition » des deux écoles était la troisième raison la plus citée.

Les responsables du district avaient déclaré que les impôts fonciers n’augmenteraient pas, car ils prévoyaient que la nouvelle dette remplacerait la dette qui doit être remboursée en 2025. paie environ 736 $ par année pour cette dette. Cependant, la proposition ne liait pas le district scolaire à un calendrier – il aurait pu emprunter l’argent immédiatement.

Environ 56% des répondants ont déclaré que le district devrait réessayer en avril.

Selon un quartier analyse des commentaires attaché aux sondages, il est apparu que beaucoup de gens ne connaissaient pas le plan du district; ne connaissaient pas ou n’étaient pas convaincus de la justification du district pour reconstruire les écoles Storm and White; leadership méfiant; peut avoir voté par vengeance sur des questions sans rapport, notamment la diversité, l’équité, le climat du personnel et la rémunération du personnel ; et qu’il n’était pas clair que le personnel comprenne ou appuie le plan.

