La Commission européenne a proposé le 10 décembre de moderniser la législation européenne sur les batteries, en livrant sa première initiative parmi les actions annoncées dans le nouveau plan d’action pour l’économie circulaire.

«La Commission propose un nouveau cadre réglementaire à l’épreuve du temps sur les batteries afin de garantir que seules les batteries les plus vertes, les plus performantes et les plus sûres arrivent sur le marché de l’UE», vice-président des relations interinstitutionnelles Maros Sefcovic m’a dit. «Ce cadre ambitieux sur l’approvisionnement transparent et éthique des matières premières, l’empreinte carbone des batteries et le recyclage est un élément essentiel pour parvenir à une autonomie stratégique ouverte dans ce secteur critique et accélérer notre travail dans le cadre de l’European Battery Alliance», a-t-il ajouté.

Des batteries qui sont plus durables tout au long de leur cycle de vie sont essentielles pour les objectifs du pacte vert européen et contribuent à l’ambition zéro pollution qui y est fixée, a déclaré la Commission, ajoutant qu’elles favorisaient la durabilité compétitive et étaient nécessaires pour les transports verts et l’énergie propre. et atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. La proposition aborde les problèmes sociaux, économiques et environnementaux liés à tous les types de batteries.

Les batteries mises sur le marché de l’UE devraient devenir durables, performantes et sûres tout au long de leur cycle de vie. Cela signifie des batteries qui sont produites avec le plus faible impact environnemental possible, en utilisant des matériaux obtenus dans le plein respect des droits de l’homme ainsi que des normes sociales et écologiques. Les batteries doivent être durables et sûres, et à la fin de leur vie, elles doivent être réutilisées, reconditionnées ou recyclées, réinjectant des matériaux de valeur dans l’économie.

La Commission a proposé des exigences obligatoires pour toutes les batteries (c’est-à-dire industrielles, automobiles, véhicules électriques et portables) mises sur le marché de l’UE. Des exigences telles que l’utilisation de matériaux d’origine responsable avec une utilisation limitée de substances dangereuses, une teneur minimale en matériaux recyclés, l’empreinte carbone, la performance et la durabilité et l’étiquetage, ainsi que le respect des objectifs de collecte et de recyclage, sont essentielles pour le développement de batteries plus durables et compétitives l’industrie en Europe et dans le monde.

Assurer la sécurité juridique contribuera en outre à débloquer des investissements à grande échelle et à stimuler la capacité de production de batteries innovantes et durables en Europe et au-delà pour répondre à un marché en croissance rapide.

Commissaire européen à l’environnement, aux océans et à la pêche Virginijus Sinkevicius a déclaré avec cette proposition innovante de l’UE sur les batteries durables, la Commission donne la première grande impulsion à l’économie circulaire dans le cadre de notre nouveau plan d’action pour l’économie circulaire. «Les batteries sont essentielles pour des secteurs cruciaux de notre économie et de notre société tels que la mobilité, l’énergie et les communications. Cette boîte à outils législative tournée vers l’avenir améliorera la durabilité des batteries à chaque phase de leur cycle de vie. Les batteries sont pleines de matériaux précieux et nous voulons nous assurer qu’aucune batterie ne soit perdue. La durabilité des batteries doit croître parallèlement à leur nombre croissant sur le marché européen », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le marché intérieur de l’UE Thierry Breton a noté que l’Europe doit accroître sa capacité stratégique dans les technologies nouvelles et habilitantes, telles que les batteries, qui sont essentielles pour notre compétitivité industrielle et pour réaliser les ambitions vertes de l’UE. «Avec des investissements et les bonnes incitations politiques – y compris la proposition d’aujourd’hui pour un nouveau cadre réglementaire – nous contribuons à établir la chaîne de valeur complète des batteries dans l’UE: des matières premières et des produits chimiques à la mobilité électrique jusqu’au recyclage», a-t-il déclaré.

Minimiser l’impact environnemental des batteries

Vice-président exécutif du Green Deal européen Frans Timmermans a souligné que l’énergie propre est la clé du Green Deal européen, mais que la dépendance croissante de l’Union à l’égard des batteries, par exemple dans les transports, ne devrait pas nuire à l’environnement. «Le nouveau règlement sur les batteries contribuera à réduire l’impact environnemental et social de toutes les batteries tout au long de leur cycle de vie. La proposition d’aujourd’hui permet à l’UE d’augmenter l’utilisation et la production de batteries d’une manière sûre, circulaire et saine », a déclaré Timmermans.

La Commission a proposé des mesures qui faciliteront l’atteinte de la neutralité climatique d’ici 2050. Des batteries plus performantes et plus performantes apporteront une contribution essentielle à l’électrification du transport routier, ce qui réduira considérablement ses émissions, augmentera l’utilisation des véhicules électriques et facilitera une plus grande part des énergies renouvelables. sources dans le mix énergétique de l’UE.

Avec cette proposition, la Commission vise également à stimuler l’économie circulaire des chaînes de valeur des batteries et à promouvoir une utilisation plus efficace des ressources dans le but de minimiser l’impact environnemental des batteries. A partir du 1er juillet 2024, seules les batteries de véhicules industriels et électriques rechargeables pour lesquelles une déclaration d’empreinte carbone a été établie, pourront être mises sur le marché.

Pour boucler la boucle et conserver les matériaux de valeur utilisés dans les batteries aussi longtemps que possible dans l’économie européenne, la Commission propose d’établir de nouvelles exigences et objectifs sur le contenu des matériaux recyclés et la collecte, le traitement et le recyclage des batteries en fin de vie. partie de la vie. Cela garantirait que les batteries de véhicules industriels, automobiles ou électriques ne sont pas perdues pour l’économie après leur durée de vie utile.

Pour améliorer significativement la collecte et le recyclage des batteries portables, le taux actuel de 45% de collecte devrait passer à 65% en 2025 et à 70% en 2030 afin que les matériaux de batteries que nous utilisons à la maison ne soient pas perdus pour l’économie. Les autres batteries – industrielles, automobiles ou de véhicules électriques – doivent être collectées intégralement. Toutes les batteries collectées doivent être recyclées et des niveaux élevés de récupération doivent être atteints, en particulier des matériaux précieux tels que le cobalt, le lithium, le nickel et le plomb.

Le règlement proposé définit un cadre qui facilitera la réutilisation des batteries des véhicules électriques afin qu’elles puissent avoir une seconde vie, par exemple en tant que systèmes de stockage d’énergie stationnaires, ou l’intégration dans les réseaux électriques en tant que ressources énergétiques, a déclaré la Commission.

L’utilisation de nouvelles technologies informatiques, notamment le passeport batterie et l’espace de données interconnecté, sera essentielle pour un partage sécurisé des données, une transparence accrue du marché des batteries et la traçabilité des batteries de grande taille tout au long de leur cycle de vie. Il permettra aux industriels de développer des produits et services innovants dans le cadre de la double transition verte et numérique.

Avec ses nouvelles normes de durabilité des batteries, la Commission encouragera également à l’échelle mondiale la transition verte et établira un plan pour d’autres initiatives dans le cadre de sa politique de produits durables.