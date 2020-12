La Commission européenne a promis 1,2 milliard d’euros d’aide à l’Afghanistan au cours des quatre prochaines années.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, récemment que l’Afghanistan est «à la croisée des chemins» et que le soutien de l’UE est conditionnel. Les exigences de l’Europe en matière de soutien supplémentaire ont, selon Borrell, été énoncées dans un document co-écrit par l’UE et d’autres partenaires internationaux clés du pays. L’aide repose sur un processus de paix dirigé par les Afghans et dirigé par les Afghans, qui s’appuie sur les réalisations politiques et sociales des 19 dernières années et dans le strict respect de la démocratie, des droits de l’homme et du progrès social.

«Bien qu’elle ne doive jamais devenir un instrument politique, l’aide humanitaire, le droit international humanitaire et la protection des civils doivent être au cœur des négociations en cours sur le processus de paix afghan», a déclaré le commissaire chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic.

Lenarcic a ajouté que l’aide financière «ne peut pas attendre» la fin des négociations de paix et qu’elle «doit commencer maintenant», car les droits civils doivent être protégés et le droit international humanitaire doit être respecté.

De même, la commissaire aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, qui a annoncé l’engagement de l’UE, a déclaré que l’aide du bloc vise à soutenir «l’agenda des autorités afghanes pour le développement démocratique, durable et la modernisation, aider à sortir les gens de la pauvreté, améliorer la gouvernance, réduire la corruption et améliorer la vie quotidienne du peuple afghan. »

Borrell a également appelé à un cessez-le-feu immédiat dans le pays, soulignant que toute initiative visant à soutenir la création d’un émirat islamique nuirait à l’appétit de l’UE à fournir un soutien supplémentaire au gouvernement afghan.

«Un cessez-le-feu ne devrait pas être le résultat du processus (de paix), il devrait accompagner le processus à partir d’aujourd’hui… Toute tentative de restaurer un émirat islamique aurait un impact sur notre engagement politique et financier», a déclaré Borrell.