La commission Pewaukee approuve l’agrandissement du campus de résidence pour personnes âgées | Waukesha Co. Actualités économiques

PEWAUKEE — La Commission du Plan s’est réunie jeudi.

Il y a eu une audience publique – sans commentaires – pour une utilisation conditionnelle demandée pour développer un projet de logements pour personnes âgées de 77 logements. Plus tard au cours de la réunion, la commission a examiné la demande et l’a approuvée.

La commission a examiné les demandes de Kirkland Crossings, Inc. pour l’approbation d’une carte d’enquête certifiée combinant deux lots en un seul. L’entreprise demande également l’approbation d’une subvention d’utilisation conditionnelle pour développer un immeuble de logements pour personnes âgées de 77 logements sur un terrain vacant situé sur l’un des deux lots à regrouper, à l’angle nord-ouest de la rue Ryan, à Quinlan Drive.

L’un des terrains est vide, tandis que l’autre est occupé par la maison de retraite Kirkland Crossings. En combinant les deux lots, puis en développant davantage de logements pour personnes âgées sur le terrain vide, l’entreprise peut plus facilement répondre ou supprimer les exigences en matière de densité de population, de volume et d’espace.

Le lot combiné est entièrement conforme aux exigences de zonage. Les deux lots, même s’ils sont regroupés en un seul, conserveront un zonage distinct. Tous les commentaires techniques et administratifs ont été pris en compte et le personnel a recommandé l’approbation du regroupement de lots. La commission a voté à l’unanimité pour recommander l’approbation du regroupement au conseil d’administration du village.

Les 77 logements pour personnes âgées devraient être des résidences indépendantes pour personnes âgées, avec 28 logements d’une chambre et 49 logements de deux chambres. Le plan est conforme à la réglementation, au zonage et aux recommandations visant à varier les types de résidences pour personnes âgées.

Le nouveau bâtiment comprendrait un parking souterrain pour les résidents et un parking en surface. Les personnes de 55 ans et plus sont la cible de ces logements. Il existe également un potentiel pour que des populations plus jeunes y vivent, mais il est limité et l’entreprise doit prouver que les efforts de marketing s’adressent aux personnes de 55 ans et plus.

La commission a approuvé à l’unanimité le permis d’utilisation conditionnel à la condition que le promoteur se conforme à toutes les recommandations du personnel et de l’ingénierie.