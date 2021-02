La Commission ne doit pas arrêter Nord Stream 2 si le gazoduc est conforme au droit de l’UE

Malgré les appels du Parlement européen à arrêter le gazoduc Nord Stream-2 reliant la Russie à l’Allemagne, le projet est soumis au droit national de sorte que la Commission européenne ne peut pas arrêter la construction du gazoduc tant que la directive sur le gaz est conforme, DG Énergie, directeur général Ditte Juul Jorgensen mentionné. Elle a toutefois ajouté que le projet soutenu par la Russie n’était pas soutenu par l’Union européenne.

«Nord Stream-2 n’est pas un projet d’intérêt européen commun. Cela ne contribue pas à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Il s’agit d’une considération dans le cadre de la politique énergétique et la Commission a clairement déclaré cela », a déclaré Jorgensen aux membres de la commission ITRE du Parlement européen lors d’un échange de vues le 23 février.

En ce qui concerne le cadre juridique, elle a sapé le fait que l’objectif de la Commission a toujours été de s’assurer que si Nord Stream 2 entre en service, il doit alors fonctionner de manière transparente et non discriminatoire et il doit disposer d’un degré approprié de surveillance réglementaire. et il doit être conforme aux principes des règles internationales et du droit européen de l’énergie.

«En ce qui concerne l’action concernant la loi sur l’énergie, elle a été mise en œuvre par la Commission, l’Union européenne et les États membres à travers leur législation nationale, y compris la directive sur le gaz transposée dans ce cas», a déclaré Jorgensen. Elle a noté que depuis l’entrée en vigueur de la directive gaz en 2019, la Commission a mis en place des règles très claires en ce qui concerne l’application des règles de l’UE à tous les gazoducs qui relient l’UE ou le marché européen du gaz à des pays tiers via ces gazoducs. «L’objectif de la directive sur le gaz est de s’assurer que le marché fonctionne. Nous veillons à éviter une action préférentielle pour certains et à garantir l’égalité de traitement », a-t-elle déclaré.

Garantir le respect de la législation énergétique de l’UE

«Il y a exactement un an demain, il y avait un délai légal pour que les États membres transposent la directive sur le gaz en droit national», a déclaré le directeur général de la DG Énergie de la Commission.

Elle a noté que l’Allemagne a transposé la directive sur le gaz dans son système juridique national et que cela est, bien sûr, très pertinent pour Nord Stream 2 car c’est le régulateur national allemand qui appliquera la loi allemande pour accéder à Nord Stream 2 lorsqu’il entrera en vigueur. dans ce cadre juridique qu’est la directive gaz dans sa transposition en droit allemand.

«Dans ce cas, cela signifie que le régulateur allemand, la Bundesnetzagentur, accédera à un certain nombre d’exigences clés de la directive gaz et y accèdera si Nord Stream 2 répond à ces exigences. En particulier, le gestionnaire de réseau de transport doit être certifié conforme aux exigences de dégroupage, donc certification de dégroupage », a expliqué Jorgensen.

«L’autorité nationale de régulation a quatre mois pour prendre cette décision. La Commission a la possibilité d’émettre un avis et l’autorité de régulation nationale dispose de deux mois pour finaliser une décision et doit tenir le plus grand compte de la position de la Commission. Encore une fois, vous avez une décision nationale mais un rôle européen clair et une obligation claire à la fois pour l’autorité nationale mais aussi pour les opérateurs de transport », a-t-elle déclaré. «Le Bundesnetzagentur, le régulateur national, doit également prendre un certain nombre d’autres décisions dans le cadre de la directive gaz transposée, il doit examiner la sécurité d’approvisionnement, si la sécurité d’approvisionnement est menacée par rapport au projet en question et encore une fois ici, la Commission a la possibilité d’émettre un avis et peut le faire à ce stade », a expliqué Jorgensen.

Le troisième aspect dans lequel une décision sera prise à nouveau par l’autorité de régulation nationale concerne les règles d’accès des tiers pour lesquelles il doit y avoir une approbation des points pertinents du réseau de transport en vertu de la réglementation sur le gaz dans ce cas et cela est pertinent pour le tarif. décisions, a déclaré Jorgensen. «Et pour les deux derniers points concernant l’accès des tiers et les décisions tarifaires, la Commission n’a pas la possibilité de donner un avis mais, bien entendu, la Commission examinera les décisions nationales prises pour s’assurer que les décisions nationales sont prises en pleine conformité avec le cadre juridique européen », a-t-elle déclaré.

Concernant les sanctions américaines contre Nord Stream 2, Jorgensen a également déclaré que la Commission s’opposait aux sanctions des pays tiers contre les entreprises de l’UE qui exercent des activités légitimes au sein de l’UE.

Alignements avec le Green Deal de l’UE

«Ici, nous parlons d’une décision nationale, mais nous parlons aussi d’un projet qui ne rencontrera aucun soutien européen ni aucun investissement au niveau européen. Encore une fois, ce n’est pas un projet d’intérêt européen commun, il n’est pas soutenu par le budget de l’UE et ne recevra pas de soutien du budget de l’UE. La décision d’investir ici appartient aux entreprises en question et au gouvernement national en question. Donc, pas de soutien au niveau européen, mais comme je l’ai dit, aucun outil juridique dans le cadre de la politique énergétique pour répondre à cette question », a déclaré Jorgensen.

Elle a souligné que le gaz représente actuellement une part importante du bouquet énergétique de l’UE. À long terme, ce gaz sera remplacé par un mélange de sources alternatives, notamment l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables ou à partir de sources vertes et des carburants synthétiques Power-to-X produits à partir d’énergies renouvelables. Elle a également précisé qu’il n’y avait pas de lien fort entre la stratégie H2 et le projet Nord Stream 2.

