La Commission kényane des droits de l’homme enquêtera sur les meurtres présumés dans une ferme d’ananas

L’organisme national des droits de l’homme du Kenya a ouvert une enquête sur des allégations de meurtres et d’agressions par des agents de sécurité dans une ferme d’ananas Del Monte à Thika qui approvisionne la plupart des supermarchés britanniques.

Une enquête conjointe menée par le Guardian et le Bureau du journalisme d’investigation (TBIJ) publié plus tôt cette semaine a révélé des allégations de villageois sur la violence des gardes de la plantation, y compris trois meurtres présumés au cours des quatre dernières années.

La Commission nationale des droits de l’homme du Kenya s’est dite « très préoccupée et troublée » par les allégations de violations des droits de l’homme.

La commission, qui a été créée par une loi du Parlement au Kenya, a également appelé Del Monte à « prendre des mesures immédiates pour garantir un recours efficace » à ceux qui ont allégué des violences.

Del Monte a déclaré dans un communiqué précédent qu’il prenait les allégations « extrêmement au sérieux » et avait lancé une enquête « complète et urgente » sur les allégations. Il a déclaré qu’il était attaché aux normes internationales des droits de l’homme.

La vaste plantation qui couvre au moins 40 km2 (15 miles carrés) est le plus grand exportateur de produits kenyans vers le monde et emploie directement 237 agents de sécurité. Tesco, Sainsbury’s, Asda, Waitrose, Ocado et Morrisons font partie des supermarchés qui stockent ses fruits. Tesco a déclaré avoir suspendu les commandes de tous les produits provenant de la ferme jusqu’à la conclusion d’une enquête.

Les gardes de la ferme sont généralement armés de gourdins en bois appelés rungusdont l’utilisation à des fins de sécurité est légale et courante au Kenya, mais les allégations enquêtées par le Guardian et le TBIJ suggèrent que leur utilisation de la violence a été excessive.

Les décès signalés incluent l’allégation selon laquelle un homme est décédé des suites de blessures en décembre dernier à l’âge de 52 ans – une semaine après que quatre personnes ont affirmé l’avoir vu être battu et piétiné par des gardes de Del Monte.

En août dernier, un autre homme, âgé de 22 ans, a été retrouvé mort sur une route près de la ferme. Deux hommes qui sont allés avec lui pour voler des ananas cette nuit-là ont affirmé qu’ils l’avaient vu pour la dernière fois être battu par des gardes de Del Monte à la ferme.

Cinq gardes de Del Monte ont également été inculpés pour la mort d’un homme qui aurait été battu à mort dans la ferme en 2019, selon les archives judiciaires. Les cinq anciens gardiens, qui ont été immédiatement limogés par Del Monte après leur arrestation, sont en prison dans l’attente de leur procès depuis près de quatre ans, sans date encore fixée.

Dans une déclaration signée par le chef des affaires publiques de la KNCHR, Dominic Kabiru, la commission a appelé les agences de l’État « à accélérer et à mener des enquêtes structurées ».

Les voleurs d’ananas ont déclaré qu’ils hésitaient à signaler des violences présumées parce qu’ils craignaient d’être arrêtés pour vol d’ananas. Le service de police kenyan n’a pas encore répondu aux demandes de commentaires.

La commission a également appelé Del Monte « à veiller à ce que des mesures suffisantes soient mises en place pour empêcher de tels événements à l’avenir ». Il a déclaré que cela signifierait apporter «des changements structurels à leurs opérations pour garantir la mise en place de mécanismes de recours efficaces» en ce qui concerne les allégations.

Del Monte a été contacté pour commentaires.

Un porte-parole de Fresh Del Monte a déclaré dans un communiqué antérieur: «Nous prenons ces allégations très au sérieux et avons ouvert une enquête complète et urgente à leur sujet. La conduite alléguée dans ces cas est en violation flagrante de l’engagement de longue date de Fresh Del Monte envers les droits de l’homme et des politiques et procédures complètes que nous avons mises en place pour garantir que nos opérations respectent la dignité de tous les individus.

« Nos enquêtes proactives se poursuivent et seront soutenues par un examen indépendant par un cabinet de conseil spécialisé dans les droits de l’homme. Nous continuons de soutenir pleinement les enquêtes des autorités kenyanes, notamment sur la mort de John Rui Karia. Nous nous engageons à améliorer constamment notre façon de fonctionner pour respecter les normes internationales les plus élevées en matière de droits de l’homme dans toutes nos activités. »

Sophie de Salis, conseillère en politique de développement durable au British Retail Consortium, qui représente les supermarchés britanniques, a déclaré : « Nous saluons l’enquête de Del Monte sur ces allégations épouvantables pour approfondir le contexte plus large de ces crimes et l’engagement à améliorer constamment les pratiques de travail. La protection du bien-être des travailleurs et le respect des communautés dans les chaînes d’approvisionnement sont fondamentaux pour les pratiques d’approvisionnement de nos membres et toute pratique ne respectant pas nos normes élevées n’est pas tolérée.