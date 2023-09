La commission exécutive soumet des amendements à la Charte olympique qui seront examinés lors de la session du CIO à Mumbai

Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé son intention de modifier la Charte olympique concernant les engagements en matière de droits de l’homme, ce qui sera abordé lors de la 141e Session du CIO à Mumbai le mois prochain.

Le CIO a également apporté une modification à la règle 40, permettant aux participants aux Jeux olympiques de jouir de la liberté d’expression conformément aux valeurs olympiques et aux principes fondamentaux de l’Olympisme et leur a rendu obligatoire le respect et la conformité à la Charte olympique, à la Charte mondiale. Code antidopage et Code du Mouvement olympique sur la prévention de la manipulation des compétitions.

La première proposition vise à inclure une formulation supplémentaire dans les principes fondamentaux de l’Olympisme en tant qu’engagement global en faveur du respect des droits de l’homme, en particulier dans les principes fondamentaux de l’Olympisme 1 et 4. La proposition est le résultat du travail de la commission des affaires juridiques et de sa consultation. avec le Comité consultatif des droits de l’homme.

Le CIO prévoit également d’aligner la Charte olympique sur les lignes directrices sur l’expression des athlètes introduites par la commission exécutive du CIO le 21 avril 2021 et appliquées avec succès aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, puis aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022.

Le libellé supplémentaire proposé pour la règle 40 indiquera clairement que tous les concurrents, officiels d’équipe et autres membres du personnel des équipes aux Jeux Olympiques bénéficieront de la liberté d’expression conformément aux valeurs olympiques et aux principes fondamentaux de l’Olympisme, et conformément aux lignes directrices déterminées. par la commission exécutive du CIO.

Il exige également que pour participer aux Jeux Olympiques, un concurrent, un officiel d’équipe ou tout autre membre du personnel de l’équipe doit respecter et se conformer à la Charte olympique, au Code mondial antidopage et au Code du Mouvement olympique sur la prévention de la manipulation des compétitions. , y compris les conditions de participation établies par le CIO, ainsi que les règles de la FI concernée telles qu’approuvées par le CIO, et le concurrent, officiel d’équipe ou autre membre du personnel de l’équipe doit être inscrit par son CNO.

