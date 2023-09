La Commission européenne se prépare à recommander les négociations d’adhésion de l’Ukraine

(Bloomberg) – La branche exécutive de l’Union européenne se prépare à recommander d’entamer sérieusement des négociations d’adhésion avec l’Ukraine, offrant ainsi un coup de pouce à Kiev alors qu’elle cherche à garantir que les alliés continuent de leur soutien militaire et financier.

La Commission européenne devrait recommander le mois prochain le lancement d’un processus d’adhésion d’une durée d’un an, ont indiqué des sources proches du dossier. Mais il se peut qu’il insiste sur des progrès dans certains domaines prioritaires, notamment la corruption, comme mesures provisoires, ont ajouté les personnes qui ont demandé à rester anonymes lors des entretiens privés.

Une fois que la commission aura formulé sa recommandation, les dirigeants européens devront l’approuver, très probablement lors de leur sommet en décembre. Après cela, l’Ukraine s’engagerait dans une longue procédure pour achever ses réformes et s’aligner sur la législation de l’UE dans plus de 30 domaines, notamment l’État de droit et l’économie.

Il n’existe aucune voie accélérée pour accélérer les critères d’adhésion difficiles, qui peuvent normalement durer plus d’une décennie. La Croatie a été le dernier pays à rejoindre le bloc et sa candidature a duré 10 ans avant d’être officiellement acceptée en 2013.

Pour l’UE, l’adhésion de l’Ukraine s’annonce comme un test crucial de la capacité du bloc à absorber de nouveaux membres et à adapter son processus décisionnel. La guerre en cours menée par la Russie en Ukraine – et les demandes antérieures de plusieurs autres pays, notamment dans les Balkans occidentaux – compliquent également le débat.

La relance de l’élargissement du bloc des 27 membres arrive à un moment critique alors qu’il cherche à garantir que les pays d’Europe de l’Est restent dans son orbite, et non dans celle de la Russie ou de la Chine.

Au début du mois prochain, à Grenade, en Espagne, les dirigeants de l’UE discuteront du processus d’élargissement et de la manière de se préparer à l’arrivée de nouveaux membres, notamment des pays des Balkans occidentaux et de la Moldavie. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a déclaré que l’UE devrait poursuivre l’intégration tout en ouvrant les portes à de nouveaux candidats « pour nous donner le poids géopolitique et la capacité d’agir ».

Von der Leyen a insisté sur le fait que le processus d’adhésion est basé sur le mérite, mais « nous avons constaté les grands progrès que l’Ukraine a déjà réalisés depuis que nous lui avons accordé le statut de candidat » en juin de l’année dernière.

Ne pas recommander l’ouverture des négociations d’adhésion serait politiquement intenable pour la commission, ont ajouté les sources, en raison des difficultés que traverse l’Ukraine.

Un porte-parole de la commission a refusé de commenter la recommandation.

Le début des négociations d’adhésion renforcerait le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy dans un contexte de contre-offensive contre la Russie qui progresse à un rythme lent. Il soupçonne que l’engagement du président Joe Biden à fournir des armes et des financements vacille et que d’autres dirigeants pourraient s’inspirer des États-Unis, a rapporté Bloomberg plus tôt vendredi.

La recommandation de la commission sera discutée par les États membres en décembre, lorsque les dirigeants de l’UE pourraient donner leur feu vert à l’ouverture des négociations d’adhésion avec Kiev, même si la position de quelques pays, dont la Hongrie, reste à connaître, ont indiqué certaines personnes.

Afin de lancer le processus d’adhésion, l’Ukraine doit progresser dans ses réformes. La commission a déclaré cette semaine aux États membres que des progrès étaient en bonne voie sur certaines réformes en suspens, y compris la réforme de la Cour constitutionnelle, et que davantage était nécessaire dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, la protection des minorités et la réduction de l’influence des oligarques dans le pays. .

Le pays a achevé les réformes sur la gouvernance des organes judiciaires et du secteur des médias.

David Arakhamiya, chef du parti de Zelenskiy, a déclaré jeudi dans un télégramme que le Parlement avait déjà adopté 99,9 % des demandes de l’UE pour démarrer les négociations d’adhésion et avait débattu d’une loi imposant un plus grand contrôle aux hommes politiques, également parmi ses demandes. Il a déclaré qu' »il y a de nombreuses discussions » sur la loi, « mais je suis sûr que nous y travaillerons et que nous l’adopterons en deuxième lecture dans quelques semaines ».

L’UE devra soigneusement séquencer les étapes intérimaires après un éventuel feu vert des dirigeants, car il faudra du temps pour résoudre les problèmes, notamment la corruption, a déclaré un diplomate européen. Cette décision nécessitera également de trouver un équilibre délicat pour montrer aux candidats des Balkans occidentaux qu’il n’y a pas de raccourci pour Kiev, a ajouté le diplomate.

Pour les capitales de l’UE, le bloc doit s’assurer qu’il est prêt à absorber de nouveaux membres avant la fin du processus d’adhésion – en rendant le processus décisionnel plus agile ou en réformant le budget de l’UE pour mieux atteindre les objectifs communs, a déclaré un deuxième diplomate de l’UE.

–Avec l’aide de Daryna Krasnolutska et Kevin Whitelaw.

