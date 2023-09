La Commission européenne se prépare à ouvrir les négociations d’adhésion de l’Ukraine – Bloomberg

Le processus d’adhésion devrait être officiellement discuté par les dirigeants de l’UE en décembre

Le pouvoir exécutif de l’Union européenne, la Commission européenne, devrait prochainement recommander que des négociations formelles commencent pour lancer le processus d’adhésion de l’Ukraine au bloc, a rapporté vendredi Bloomberg, citant des sources anonymes connaissant la situation.

La commission pourrait lancer ce qui serait probablement un processus pluriannuel le mois prochain, a écrit Bloomberg, les dirigeants européens devant insister sur des progrès réalisés dans des domaines clés, tels que l’éradication de la corruption, comme premières étapes du processus. La publication ajoute que cette évolution sera considérée par Kiev comme un coup de pouce et un contrepoids aux informations faisant état d’un enthousiasme en baisse pour la poursuite du soutien occidental à son effort de guerre.

Une fois la recommandation de la commission formalisée, les législateurs européens devraient donner leur feu vert à cette décision – après quoi l’Ukraine serait tenue de s’adapter à la législation de l’Union européenne sur des questions telles que l’État de droit et son économie. L’État affirme avoir supervisé les réformes du système judiciaire et du secteur des médias.

La recommandation de la commission sera formellement discutée en décembre, a indiqué Bloomberg, même si les positions inconnues de certains États membres, dont celui de la Hongrie, pourraient poser problème.

Lors d’un sommet en Espagne le mois prochain, divers dirigeants de l’UE discuteront de l’élargissement du bloc, notamment de la manière de s’adapter aux nouveaux membres potentiels tels que les pays des Balkans occidentaux et la Moldavie, ainsi que l’Ukraine.

Dans le cadre de son discours sur l’état de l’Union 2023, plus tôt ce mois-ci, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les nouveaux membres de l’UE « donnez-nous le poids géopolitique et la capacité d’agir. » Elle a déclaré que le bloc, qui compte actuellement 27 membres, pourrait bientôt en compter plus de 30 – et que le « Le prochain élargissement doit également être un catalyseur de progrès. »

Von der Leyen a ajouté : « Nous avons constaté les grands progrès que l’Ukraine a déjà réalisés depuis que nous lui avons accordé le statut de candidat » en juillet 2022.

Bloomberg a cependant également rapporté que ses sources ont averti que l’échec des négociations d’intégration de l’Ukraine à l’UE serait politiquement gênant pour la commission et pourrait être considéré comme un refus du bloc de soutenir les efforts laborieux de contre-offensive de Kiev.

Un autre facteur cité par Bloomberg, selon un diplomate anonyme de l’UE, sera la nécessité d’équilibrer le désir de l’Ukraine d’adhérer à l’UE avec les pays des Balkans occidentaux qui souhaitent faire de même, et de montrer qu’il n’y a pas de favoritisme à l’égard de Kiev pendant le processus. .