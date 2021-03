La Commission européenne recherche une coalition mondiale pour protéger la biodiversité

À l’occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage, la Commission européenne a réitéré son invitation le 3 mars à toutes les institutions mondiales de faire entendre leur voix pour donner un élan à la nature et aider à convaincre davantage de gouvernements d’être ambitieux lors de la quinzième réunion cruciale de la Conférence de la Parties à la Convention sur la diversité biologique (CoP 15) plus tard cette année.

«L’humanité détruit la nature à un rythme sans précédent et nous risquons de perdre près d’un million d’espèces», a déclaré le vice-président exécutif de la Commission pour le Green Deal européen Frans Timmermans mentionné. «C’est une menace directe pour notre propre santé et notre bien-être, car nous sommes entièrement dépendants du riche réseau de vie de la planète. Nous devons de toute urgence rétablir l’équilibre dans nos relations avec la nature et inverser la perte de biodiversité. L’action commence par une prise de conscience et le travail effectué via des coalitions telles que «Unis pour la biodiversité» est crucial pour aider à mettre notre environnement naturel sur la voie du rétablissement », a-t-il ajouté.

Exactement un an depuis que la Commission a lancé sa Coalition mondiale «Unis pour la biodiversité», plus de 200 institutions dans le monde – parcs nationaux, centres de recherche et universités, musées des sciences et d’histoire naturelle, aquariums, jardins botaniques et zoos – ont déjà uni leurs forces pour lutter contre la crise de la biodiversité.

La Commission s’est également jointe à la Coalition intergouvernementale haute ambition (HAC) pour la nature et les peuples, lancée lors du One Planet Summit en janvier de cette année, soutenant activement l’objectif de conserver au moins 30% des terres et des mers d’ici 2030.

Pour sa part Commissaire à l’environnement, aux océans et aux pêches Virginijus Sinkevičius a appelé à rassembler plus de partenaires dans le monde et a appelé les nations à rejoindre la Coalition Haute Ambition proche de la CoP 15.

Depuis son lancement à l’Institut océanographique de Monaco il y a exactement un an, 205 institutions de 47 pays ont approuvé l’engagement commun de la coalition, appelant tous – des entreprises aux municipalités, des citoyens aux gouvernements – à agir, a déclaré la Commission, visant à accroître la nombre d’organisations participantes à plus de 500.

Avec leurs collections, leurs programmes d’éducation et de conservation, ces institutions faisant partie de la coalition mondiale sont des ambassadeurs importants pour sensibiliser le public aux effets dramatiques de la crise actuelle de la biodiversité, a déclaré la Commission. En Europe, les partenaires comprennent des institutions telles que: les musées d’histoire naturelle de Berlin, Paris, Vienne et Madrid, la réserve de biosphère du delta du Danube en Roumanie et le parc national du lac Kerkini en Grèce, les jardins botaniques de Porto, de Rome et de Copenhague, et des dizaines de zoos et aquariums à travers l’UE, de Dublin à Riga, de Barcelone à Odense et de Stuttgart à Beauval. Suite à de nombreuses demandes de la communauté de recherche, la coalition a également été ouverte aux centres de recherche et aux universités, l’Université de Bergen en Norvège étant la toute première à s’y joindre.

Sur les autres continents, les premiers membres comprennent le parc national de Gorongosa au Mozambique et les 19 réserves gérées dans 11 pays par African Parks, le musée des sciences de Porto Rico, le zoo de São Paulo au Brésil, le zoo de Central Park aux États-Unis, le centre de conservation d’Angkor Biodiversité au Cambodge et Aquarium du Cap en Afrique du Sud.

La coalition est également soutenue par 36 organisations, y compris des associations mondiales, européennes et nationales de zoos, d’aquariums et de jardins botaniques, des associations de musées, des organismes de recherche, des associations de gouvernements locaux, des sociétés de conservation et des ONG.

La Commission européenne a adopté l’année dernière, dans le cadre du Green Deal européen, sa stratégie de l’UE en matière de biodiversité, qui vise à mettre la biodiversité européenne sur la voie du rétablissement d’ici 2030. Elle s’engage à mettre en place un réseau plus large d’aires protégées gérées efficacement couvrant 30% des terres. et 30% de la mer, avec un tiers de cette superficie strictement protégée. La Commission travaille actuellement sur des critères d’orientation pour l’établissement de ces zones. La stratégie a également exprimé la détermination de la Commission à mobiliser tous les outils de l’action extérieure et des partenariats internationaux pour contribuer à l’élaboration d’un nouveau cadre mondial des Nations Unies pour la diversité biologique ambitieux. La Commission a déclaré qu’elle donnerait suite à sa stratégie pour la biodiversité avec de nombreuses actions et initiatives. Cela comprendra une stratégie forestière de l’UE, une stratégie européenne des sols, un plan d’action contre le trafic d’espèces sauvages, ainsi que des objectifs de restauration de la nature juridiquement contraignants.